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民進黨立委王定宇昨日質詢時表示，陸軍金六結營區營長在營內播放中國統戰電影「八佰」。對此，陸軍昨日表示，經了解後認為是單一事件，播放電影的營長已被處分2次申誡。對此，民眾黨立委洪毓祥今（28）日表示，軍方太小題大作，八百壯士死守四行倉庫是大家從小就聽過的故事，國安局與國防部何不去查總統府內有沒有養共諜。針對陸軍金六結營區傳出營長在營內播放「八佰」，遭到陸軍懲處，國民黨立委葉元之表示，軍方太小題大作，沒有必要中國大陸製作的東西全都視為統戰。民眾黨立院黨團今日舉行「農業部失能再+1 寵物權益當兒戲」記者會，媒體詢問王定宇指「八佰」是統戰電影，金六結營長因而遭到懲處，洪毓祥回應表示，「我記得四行倉庫死守他小時候就一直看」，他覺得這件事有點小題大作，抗戰還是中華民國國軍的一項成就，基本上這就事跟對岸統戰陰謀扯不上關聯。洪毓祥說，倒不如國防部、國安局好好去抓抓總統府裡面的共諜，還比較實際一點。