不少Costco好市多會員，其實應該很少真正用過官方APP。近日有網友在臉書社團分享，自己在好市多藥局結帳時，意外聽見藥師協助老顧客下載APP，才發現好市多APP不只能查消費紀錄、優惠活動，還能看每日油價、預約聽力測驗、眼鏡與輪胎服務，讓大批會員驚呼「原來這麼方便」。
有網友在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」發文表示，日前在Costco藥局結帳時，意外聽到藥師協助一名老顧客下載好市多APP，才發現原來APP裡藏著不少實用功能，連自己當了多年會員也幾乎沒用過。原PO指出，當時一名伯伯正在詢問固定購買的保健食品，疑似因商品更換包裝一時找不到，藥師在協助查詢時，也順手幫對方下載好市多APP，並解說許多服務其實都能透過APP預約，包括聽力測驗、眼鏡相關服務等。這一幕讓原PO驚覺，自己辦會員多年，APP卻很少打開，甚至不知道裡面有哪些功能。
查油價、看優惠、消費紀錄一次掌握
好市多APP功能比想像中更完整，除了可查詢消費紀錄、新商品、優惠活動外，也能查看每日加油站油價、設定常用賣場，還能查詢會員回饋金，直呼「原來APP那麼方便」。根據好市多官方介紹，Costco APP可作為電子會員卡使用，並整合Costco Pay行動支付，會員可透過APP掌握賣場即時優惠、查詢黑鑽卡2%回饋與消費紀錄，也能線上預約相關服務。官方也列出，APP可查詢賣場營業時間、特展、加油站油價等資訊。
黑鑽卡會員更該用 專屬折價券、回饋金一鍵查
有網友也留言分享使用經驗，有人表示「之前要做聽力測驗才知道要先用APP預約」，還提醒黑鑽卡會員一定要用APP，因為有時候有專屬折價券，還能在「APP看到油價、輪胎預約、會員卡申辦等。對黑鑽卡會員來說，可透過APP查詢2%回饋金，掌握會員專屬優惠與線上購物折價券。
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查油價、看優惠、消費紀錄一次掌握
好市多APP功能比想像中更完整，除了可查詢消費紀錄、新商品、優惠活動外，也能查看每日加油站油價、設定常用賣場，還能查詢會員回饋金，直呼「原來APP那麼方便」。根據好市多官方介紹，Costco APP可作為電子會員卡使用，並整合Costco Pay行動支付，會員可透過APP掌握賣場即時優惠、查詢黑鑽卡2%回饋與消費紀錄，也能線上預約相關服務。官方也列出，APP可查詢賣場營業時間、特展、加油站油價等資訊。
黑鑽卡會員更該用 專屬折價券、回饋金一鍵查
有網友也留言分享使用經驗，有人表示「之前要做聽力測驗才知道要先用APP預約」，還提醒黑鑽卡會員一定要用APP，因為有時候有專屬折價券，還能在「APP看到油價、輪胎預約、會員卡申辦等。對黑鑽卡會員來說，可透過APP查詢2%回饋金，掌握會員專屬優惠與線上購物折價券。