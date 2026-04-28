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▲蒲禾菲（如圖）2024年獲選台北電影節「非常新人」，曾出演多部MV、影劇作品。（圖／蒲禾菲臉書）

▲朱軒洋（左）這幾年因感情問題屢屢登上新聞版面，近日才證實與吳卓源（右）復合。（圖／金馬獎執委會提供）

男星朱軒洋近期證實與「鄉民女神」吳卓源（Julia）復合，兩人一舉一動引發關注。不過近日卻爆出朱軒洋期間私會新人演員蒲禾菲，導致女方與交往多年的演員男友余晉分手，感情關係十分複雜。演員蒲禾菲擁有四分之一德國混血，外型亮眼的她，演技也備受矚目，不僅入選北影「非常新人」，並參與電影《辛亥隧道》、《後難題短片輯》等多部作品演出，成為新生代中的亮眼新星。蒲禾菲2024年獲選台北電影節「非常新人」，擁有德國混血的她，五官十分精緻，踏入演藝圈後，不僅曾在歌手高爾宣〈Without You〉 MV中擔綱女主角，也在周興哲的〈I LOVE US〉中與范少勳有親密互動，陸續有不少戲劇、電影作品，演技受到肯定。2年前，蒲禾菲被爆出與演出BL劇《我的牙想你》的男星余晉同居，被媒體直擊余晉回家之後，蒲禾菲從余家出來拿外送的食物，戀情因此曝光。不過今《鏡週刊》卻爆料，蒲禾菲與朱軒洋因合演《欠妳的那場婚禮》關係頗為密切，而余晉知情後黯然選擇退出，對於爆料余晉回應：「我跟她（指蒲禾菲）已經分手一段時間，您說的這些事情我不太清楚，謝謝關心。」事實上，朱軒洋這幾年因感情問題屢屢登上新聞版面，原本與網紅女友Cindy交往多年，2年前卻被拍到與吳卓源在河濱公園深夜熱吻，導致女方被冠上「小三」罵名，日前兩人被爆出舊情復燃，吳卓源事後透過社群發布手寫信，公開承認與朱軒洋「互有好感」，而朱軒洋也對自己過去的行為道歉，表示：「在徹底沉澱之後，我和Julia都選擇面對內心真實的感受，未來我會更珍惜這份感情，也希望大家能給我們空間。」對於週刊報導，《NOWNEWS今日新聞》傳訊向朱軒洋、蒲禾菲求證，至截稿前均未有回應。