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今（28）日紐約洋基於客場對戰德州遊騎兵，憑藉著洋基當家球星法官賈吉（Aaron Judge）的猛打賞演出，其中包含一發陽春砲，洋基在客場以4：2擊敗遊騎兵，讓洋基以19勝10敗，勝率0.655的戰績獨居美聯龍頭。洋基三局上先是靠著萊斯（Ben Rice）敲出兩分砲先馳得點，下一棒的賈吉揮出左外野陽春砲，「背靠背」開轟幫助條紋軍單局進帳3分。四局洋基「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）揮出右外野陽春砲添加分數，條紋軍取得4比0領先洋基今日打線發威全場敲出9安，賈吉單場3安猛打賞，包含一發陽春砲，賽後打擊率為2成52、OPS1.010。目前賈吉與太空人重砲阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）、白襪日籍好手村上宗隆，並列大聯盟全壘打王。今日洋基隊投手群展現強大的壓制力，先發投手史利特（Cam Schlittler）主投5局僅被擊出4支安打，並送出4次三振，即便在4局下被蘭福德（Wyatt Langford）擊出適時安打失掉1分，仍展現優異的控制力收下本季第4勝。接替的牛棚同樣穩健，德洛斯桑托斯（Enyel De Los Santos）與希爾（Tim Hill）聯手封鎖遊騎兵反擊，終結者霍姆斯（Clay Holmes）雖在9下遭遇亂流失掉1分，最終仍順利關門守住勝利。