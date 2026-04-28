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肯德基：「6炸雞＋6蛋撻」399元！勞動節吃到母親節4大速食優惠

4月28日至5月11日：

4月28日至5月18日：

▲93軍人節優惠爽吃「拿坡里買一送一」！明9月週年慶「大披薩、5塊炸雞桶」199元，對中身分證名字1元喝可樂。肯德基炸翻星期三「蛋撻買一送一」優惠券開搶。（圖／三商餐飲提供）

拿坡里：大披薩「買一送一」！炸雞「買6送6」蛋塔

德克士：雙層香酥脆雞堡＋10元多一個！逢8會員日優惠

五一勞動節連假炸雞優惠搶先看！肯德基表示，「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」399元、「爆脆無骨雞腿霸就醬沾分享盒66折」等四大菜單速食優惠，一路吃到母親節；拿坡里大披薩「買一送一」、炸雞「買6送6」蛋塔倒數兩天；德克士表示，今（28）日雙層香酥脆雞堡＋10元多一個，逢8會員日優惠快衝。五月迎接勞動節連假加上母親節，肯德基表示，4月28日起推出「開心聚 就醬吃」四大速食優惠搶先開吃：◾️（原價720元約55折）◾️（原價342元約83折）◾️（原價743元約66折）◾️（原價80元約69折）勞動節前快把握拿坡里速食優惠，即日起至4月29日內用、外帶開吃（西湖店不適用）：◾️（原價880元起），指定口味：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享、夏威夷海鮮雙享，半價優惠吃到月底。◾️（原價660元）。◾️（原價520元）。德克士脆皮炸雞表示，逢8會員日優惠來了，提醒大家，會員日會員每次消費購買上限為10組（共20個產品品項）；請於消費結帳前主動出示官方LINE會員QR code以行使會員權益；優惠不併用；活動商品以現場門市實際供應為準；Line線上點餐、UberEats、Foodpanda不適用此活動。