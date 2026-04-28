五一勞動節連假炸雞優惠搶先看！肯德基表示，「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」399元、「爆脆無骨雞腿霸就醬沾分享盒66折」等四大菜單速食優惠，一路吃到母親節；拿坡里大披薩「買一送一」、炸雞「買6送6」蛋塔倒數兩天；德克士表示，今（28）日雙層香酥脆雞堡＋10元多一個，逢8會員日優惠快衝。

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肯德基：「6炸雞＋6蛋撻」399元！勞動節吃到母親節4大速食優惠

五月迎接勞動節連假加上母親節，肯德基表示，4月28日起推出「開心聚 就醬吃」四大速食優惠搶先開吃：

4月28日至5月11日：

◾️「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」特價399元（原價720元約55折）

◾️6入「開心果脆粒蛋撻禮盒」特價285元（原價342元約83折）

4月28日至5月18日：

◾️爆脆無骨雞腿霸就醬沾分享盒「爆脆無骨雞腿霸 x 6＋中份香酥脆薯＋上校雞塊 x 8＋大瓶可樂1.25L＋南洋酸甜醬＋BBQ煙燻醬」特價488元（原價743元約66折）

◾️「薯餅雙入組」特價55元（原價80元約69折）

▲93軍人節優惠爽吃「拿坡里買一送一」！明9月週年慶「大披薩、5塊炸雞桶」199元，對中身分證名字1元喝可樂。肯德基炸翻星期三「蛋撻買一送一」優惠券開搶。（圖／三商餐飲提供）
▲93軍人節優惠爽吃「拿坡里買一送一」！明9月週年慶「大披薩、5塊炸雞桶」199元，對中身分證名字1元喝可樂。肯德基炸翻星期三「蛋撻買一送一」優惠券開搶。（圖／三商餐飲提供）
拿坡里：大披薩「買一送一」！炸雞「買6送6」蛋塔

勞動節前快把握拿坡里速食優惠，即日起至4月29日內用、外帶開吃（西湖店不適用）：

◾️6款「新品大披薩買一送一」！特價490元（原價880元起），指定口味：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享、夏威夷海鮮雙享，半價優惠吃到月底。

◾️買「6塊炸雞送6顆蛋塔」特價390元（原價660元）。

◾️買「6塊烤雞送2支山賊烤雞翅」特價199元（原價520元）。

德克士：雙層香酥脆雞堡＋10元多一個！逢8會員日優惠

德克士脆皮炸雞表示，逢8會員日優惠來了，今4月28日一日限定，雙層香酥脆雞堡「＋10元多一個」！

提醒大家，會員日會員每次消費購買上限為10組（共20個產品品項）；請於消費結帳前主動出示官方LINE會員QR code以行使會員權益；優惠不併用；活動商品以現場門市實際供應為準；Line線上點餐、UberEats、Foodpanda不適用此活動。


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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...