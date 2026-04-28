五一勞動節連假炸雞優惠搶先看！肯德基表示，「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」399元、「爆脆無骨雞腿霸就醬沾分享盒66折」等四大菜單速食優惠，一路吃到母親節；拿坡里大披薩「買一送一」、炸雞「買6送6」蛋塔倒數兩天；德克士表示，今（28）日雙層香酥脆雞堡＋10元多一個，逢8會員日優惠快衝。
肯德基：「6炸雞＋6蛋撻」399元！勞動節吃到母親節4大速食優惠
五月迎接勞動節連假加上母親節，肯德基表示，4月28日起推出「開心聚 就醬吃」四大速食優惠搶先開吃：
4月28日至5月11日：
◾️「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」特價399元（原價720元約55折）
◾️6入「開心果脆粒蛋撻禮盒」特價285元（原價342元約83折）
4月28日至5月18日：
◾️爆脆無骨雞腿霸就醬沾分享盒「爆脆無骨雞腿霸 x 6＋中份香酥脆薯＋上校雞塊 x 8＋大瓶可樂1.25L＋南洋酸甜醬＋BBQ煙燻醬」特價488元（原價743元約66折）
◾️「薯餅雙入組」特價55元（原價80元約69折）
拿坡里：大披薩「買一送一」！炸雞「買6送6」蛋塔
勞動節前快把握拿坡里速食優惠，即日起至4月29日內用、外帶開吃（西湖店不適用）：
◾️6款「新品大披薩買一送一」！特價490元（原價880元起），指定口味：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享、夏威夷海鮮雙享，半價優惠吃到月底。
◾️買「6塊炸雞送6顆蛋塔」特價390元（原價660元）。
◾️買「6塊烤雞送2支山賊烤雞翅」特價199元（原價520元）。
德克士：雙層香酥脆雞堡＋10元多一個！逢8會員日優惠
德克士脆皮炸雞表示，逢8會員日優惠來了，今4月28日一日限定，雙層香酥脆雞堡「＋10元多一個」！
提醒大家，會員日會員每次消費購買上限為10組（共20個產品品項）；請於消費結帳前主動出示官方LINE會員QR code以行使會員權益；優惠不併用；活動商品以現場門市實際供應為準；Line線上點餐、UberEats、Foodpanda不適用此活動。
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五月迎接勞動節連假加上母親節，肯德基表示，4月28日起推出「開心聚 就醬吃」四大速食優惠搶先開吃：
4月28日至5月11日：
◾️「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6」特價399元（原價720元約55折）
◾️6入「開心果脆粒蛋撻禮盒」特價285元（原價342元約83折）
4月28日至5月18日：
◾️爆脆無骨雞腿霸就醬沾分享盒「爆脆無骨雞腿霸 x 6＋中份香酥脆薯＋上校雞塊 x 8＋大瓶可樂1.25L＋南洋酸甜醬＋BBQ煙燻醬」特價488元（原價743元約66折）
◾️「薯餅雙入組」特價55元（原價80元約69折）
勞動節前快把握拿坡里速食優惠，即日起至4月29日內用、外帶開吃（西湖店不適用）：
◾️6款「新品大披薩買一送一」！特價490元（原價880元起），指定口味：開運花生嫩雞披薩、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享、夏威夷海鮮雙享，半價優惠吃到月底。
◾️買「6塊炸雞送6顆蛋塔」特價390元（原價660元）。
◾️買「6塊烤雞送2支山賊烤雞翅」特價199元（原價520元）。
德克士：雙層香酥脆雞堡＋10元多一個！逢8會員日優惠
德克士脆皮炸雞表示，逢8會員日優惠來了，今4月28日一日限定，雙層香酥脆雞堡「＋10元多一個」！
提醒大家，會員日會員每次消費購買上限為10組（共20個產品品項）；請於消費結帳前主動出示官方LINE會員QR code以行使會員權益；優惠不併用；活動商品以現場門市實際供應為準；Line線上點餐、UberEats、Foodpanda不適用此活動。