我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Steam Controller 具備利用 TMR 技術的磁性搖桿，可以改善手感、靈敏度。 （圖／Steam）

▲「Steam Controller」將於台灣時間2026年5月5日上市，售價新台幣3388元。 （圖／Steam）

美國電動遊戲開發商 Valve 宣布，全新世代的控制器「Steam Controller」將於台灣時間2026年5月5日上市，建議售價為99美元，台灣將由 KOMODO 代理發售，售價新台幣3388元，這也是 Valve 去年公開的3款全新硬體中，第一個問世的商品，或許玩家也快要迎來 Steam Machine 遊戲主機的登場。「Steam Controller」控制器配備兩塊大型觸控板，使用方式與 Steam Deck 掌機相同，讓玩家能以更接近滑鼠與鍵盤的方式操作遊戲，而「磁吸式 TMR 搖桿」，則是從根本上，解決困擾玩家的「搖桿漂移」問題。此外，「Steam Controller」也配備內建觸覺回饋、陀螺儀感測器、8.39Wh 鋰離子電池等，握把一樣配有4組自訂義鍵，還原 Steam Deck 機背的配置，讓目前擁有掌機的玩家在輸出大螢幕的時，能夠擁有相同的操作習慣。Valve 在去年11月，一次宣布將推出 Steam Machine、Steam Controller、Steam Frame 等，如今「Steam Controller」成為三者首個問世的硬體，Valve 依舊沒有透露 Steam Machine、Steam Frame 的進一步相關消息。