美國電動遊戲開發商 Valve 宣布，全新世代的控制器「Steam Controller」將於台灣時間2026年5月5日上市，建議售價為99美元，台灣將由 KOMODO 代理發售，售價新台幣3388元，這也是 Valve 去年公開的3款全新硬體中，第一個問世的商品，或許玩家也快要迎來 Steam Machine 遊戲主機的登場。

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「Steam Controller」控制器配備兩塊大型觸控板，使用方式與 Steam Deck 掌機相同，讓玩家能以更接近滑鼠與鍵盤的方式操作遊戲，而「磁吸式 TMR 搖桿」，則是從根本上，解決困擾玩家的「搖桿漂移」問題。

▲Steam Controller 具備利用 TMR 技術的磁性搖桿，可以改善手感、靈敏度。 （圖／Steam）
▲Steam Controller 具備利用 TMR 技術的磁性搖桿，可以改善手感、靈敏度。 （圖／Steam）
此外，「Steam Controller」也配備內建觸覺回饋、陀螺儀感測器、8.39Wh 鋰離子電池等，握把一樣配有4組自訂義鍵，還原 Steam Deck 機背的配置，讓目前擁有掌機的玩家在輸出大螢幕的時，能夠擁有相同的操作習慣。

Valve 在去年11月，一次宣布將推出 Steam Machine、Steam Controller、Steam Frame 等，如今「Steam Controller」成為三者首個問世的硬體，Valve 依舊沒有透露 Steam Machine、Steam Frame 的進一步相關消息。

▲「Steam Controller」將於台灣時間2026年5月5日上市，售價新台幣3388元。 （圖／Steam）
▲「Steam Controller」將於台灣時間2026年5月5日上市，售價新台幣3388元。 （圖／Steam）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...