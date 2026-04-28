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UNIQLO：消暑防曬新品下殺290元！母親節尊寵特惠

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▲UNIQLO母親節尊寵優惠活動，滿額贈送「時尚網袋＋保冷收納袋」兩件組。（圖／UNIQLO提供）

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▲迎接夏天，UNIQLO推薦吸濕排汗AIRism、抗UV防曬單品都下殺290元。（圖／UNIQLO提供）

UNIQLO加碼母親節滿額贈三大優惠活動：

▲窪塚洋介一家應邀示範GU春夏日常穿搭提案。（圖／GU提供）

GU：窪塚洋介單品低至350元！不限金額消費抽掃地機器人 美人祭優惠

▲GU母親節「美人祭」優惠活動，推薦單品低至350元。（圖／GU提供）

GU APP會員消費不限金額抽好禮：

平價服飾五一勞動節搶先開賣母親節優惠，UNIQLO表示，今（28）日起開跑母親節尊寵特惠，Uniqlo U系列圓領T恤、吸濕排汗AIRism圓領或V領T恤、坦克背心、細肩帶背心等消暑新品都下殺290元，還有太陽眼鏡、袖套等抗UV防曬單品也只要290元起；GU美人祭則請到日本藝人窪塚洋介一家演繹春夏日常風格，推薦單品優惠低至350元，消費不限金額再抽伊萊克斯掃地機器人。UNIQLO表示，五一勞動節前，提前開跑母親節尊寵特惠活動，4月28日（四）至5月10日（日）推出夏天必備消暑防曬新品優惠，吸濕排汗AIRism系列下殺290元起，推薦購買清單一次看：◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，這波UNIQLO優惠降價最有感單品：◾️◾️◾️◾️◾️◾️◾️4月30日（四）至5月7日（四），單筆消費滿2,000元，可獲「時尚網袋＋保冷收納袋」兩件組乙個（每日限量，送完為止）。◾️5月8日（五）至5月10日（日），母親節週末期間加碼，單筆消費滿1,500元，可獲「時尚網眼收納包」（每日限量，送完為止）。◾️4月30日（四）起，到店即贈「愛心小卡」乙個（數量有限，送完為止）。GU為呼應母親節所象徵的陪伴與情感，特別邀請日本藝人窪塚洋介攜手太太優香與兒子窪塚愛流，共同拍攝GU春夏日常全新形象素材，演繹「實穿、耐看、能融入生活」的舒適穿搭提案。GU今年母親節「美人祭」也提早於五一勞動節前開賣，4月30日至5月10日，以「讓生活變輕，自然就漂亮」為概念推出優惠活動：◾️「女裝蝙蝠袖T恤」特價350元◾️「DRY羅馬布圓領T恤」特價390元◾️「Jorts牛仔短褲」特價590元◾️「女裝拼接設計連身裙」特價590元◾️「女裝抓褶芭蕾運動鞋」特價690元◾️「休閒風T恤」特價390元◾️「Easy care府綢襯衫」特價490元◾️「女裝牛仔褲裙」特價590元◾️「女裝兩件式TUNIC長版裙擺背心」特價590元◾️「女裝Baggy 喇叭牛仔寬褲」特價790元◾️4月30日（四）至5月10日（日），於GU實體店鋪消費掃描GU APP會員條碼、或使用GU APP於網路商店下單，就有機會抽中伊萊克斯「掃地機器人」乙台（共3名）。◾️4月30日（四）至5月10日（日），使用GU APP消費，單筆訂單滿1,800元、並選擇宅配配送或超商取貨，即贈「日本獅王奈米樂超濃縮抗菌洗衣精室內晾衣 380g」乙瓶（贈品數量有限，送完為止）。