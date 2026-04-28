我是廣告 請繼續往下閱讀

單胞胎透析產婦一年最多僅20例 國際雙胞胎紀錄更罕見

一名35歲、洗腎多年的患者，在長期沒有月經的狀態下，意外懷孕。經過基隆長庚醫院跨團隊的協助，克服重度子癲前症與心肺衰竭風險，順利在去年底產下一名寶寶。醫師表示，以透析患者而言，在沒有人工介入的情況下受孕機率不到千分之一，而要守護媽媽和寶寶，有許多需要特別留意的，像是精準計算出羊水、寶寶與媽媽體液之間的平衡點，這是相對不容易的。個案在2021年因產後腎臟衰竭，確診慢性腎臟病第五期，長期在基隆長庚接受治療。由於透析病患常因「尿毒症」導致生理期中斷，因此個案已多年未有月經，也不以為意。但基隆長庚腎臟科醫師陳奕廷說，在2025年10月時，透析室護理團隊發現個案體重異常增加，且「腹部隆起」看似腹水，在後續的透析過程中，護理師從她的腹部感受到微弱卻規律的「震動」，警覺地建議患者前往婦產科檢查。超音波檢查結果顯示，病患已經懷孕21週，且胎兒發育正常。個案和先生也堅定表達保胎意願。陳奕廷指出，為了讓胎兒在毒素濃度最低的環境中成長，治療計畫須將原先「一週3天」的透析頻率，調整為「每週6天」、「每日透析」，目標是將血中尿素氮維持在極低的理想數值。陳奕廷說，一般而言，透析患者在營養部分，包括鉀、磷及水分都需要特別限制，在確認個案懷孕後，反而會鼓勵多吃蛋白質、鈣、磷、葉酸及維生素B，相較於正常洗腎的病患會不太一樣。而懷孕期間的「乾體重」設定也要留意，陳奕廷說明，不像一般病患體重相對恆定，透析孕婦需隨著胎兒發育每週微增體重，護理團隊必須每天透過精密的理學檢查與血壓觀測，精準計算出羊水、寶寶與媽媽體液之間的平衡點，同時加倍補充水溶性維生素與鐵劑，確保寶寶擁有足夠的造血原料。懷孕後並非就此一帆風順，基隆長庚婦產科醫師黃詩穎說，在追蹤過程中發現，個案開始出現「重度子癲前症」的徵兆，不僅血壓攀升，甚至併發肺炎、肺水腫及心瓣膜脫垂等心肺危機。黃詩穎表示，就在懷孕31週時，為了確保母嬰安全，團隊果斷決定進行緊急剖腹生產。女嬰出生時僅1390公克，隨即由新生兒科照護。基隆長庚醫院新生兒科主任廖穗綾提到，寶寶出生後首先要克服早產兒常見的「呼吸窘迫」與「腸胃吸收」問題，而寶寶在團隊照護下，體重穩定成長，一個半月後便突破2200公克，順利達到出院標準。長期透析患者往往因生理機能受限而對生育不敢抱有期待，能懷孕並順利生產實屬罕見，陳奕廷說明，根據資料顯示，單胞胎的透析產婦在台灣一年大約僅有10到20例，若是透析或腎移植後懷上雙胞胎並順利生產更是罕見，先前國際有紀錄的成功案例僅約18例。陳奕廷表示，這類個案屬於極高風險妊娠，過去因為技術限制，很容易發生自然流產，或是因為母體併發症如嚴重妊娠高血壓、毒血症、貧血或殘存腎功能急速惡化，而被迫提早終止妊娠（引產）。但現今「順利生產」的機率已大幅提升，不再只有引產一途；不僅考驗產婦的意志力，更極度仰賴腎臟科、婦產科與新生兒科的跨團隊緊密合作。