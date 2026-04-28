英國國王查爾斯三世（King Charles）與王后卡蜜拉（Queen Camilla）27日抵達美國，展開為期4天的國是訪問，這是近20年來首次有英國君主踏上美國國土。英王此行目的是慶祝美國獨立250週年，並試圖彌合美英因伊朗戰爭問題造成的裂痕。
綜合路透社、BBC報導，查爾斯與卡蜜拉在安德魯斯聯合基地降落並參加簡短抵達儀式後，隨即前往白宮，川普與第一夫人梅蘭妮亞親自迎接並共進下午茶。川普夫婦帶國王參觀一座白宮造型的蜂箱，向熱愛養蜂的查爾斯國王投其所好。
隨後查爾斯與卡蜜拉出席在英國大使官邸舉行的花園派對，與會者包括媒體領袖、華盛頓社交名流及聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）、財政部長貝森特（Scott Bessent）等官員。派對上的牛肉三明治，所使用的牛肉來自近期談判後，首批免關稅進口的英國牛肉。
卡蜜拉王后當日配戴了一枚結合英美兩國國旗的胸針，這枚胸針極具歷史意義，是紐約市長於1957年贈予伊莉莎白二世女王的禮物。該次訪問正值1956年蘇伊士運河危機，旨在修復因中東戰事受損的英美關係，與現今情勢驚人相似。
本週的行程還包括週二在國會發表談話、白宮盛大國宴，以及週三轉往紐約。王室消息來源指出，國王將對週六的襲擊事件表達慰問，並強調在國際挑戰嚴峻的時刻，捍衛民主價值比以往任何時候都更加必要。
儘管川普總統此前因英國首相施凱爾不願捲入伊朗衝突而公開批評英方，但國王將在演說中強調，「英美兩國雖然存在分歧，但一次又一次地，我們總能找到團結的方法。」他將呼籲兩國夥伴關係進行「和解與重生」，並敦促守護包括支持北約（NATO）與保護烏克蘭在內的共同信念。
這次國事訪問是查爾斯繼位以來層級最高且最具影響力的一次，旨在紀念美國脫離英國統治、發布《獨立宣言》250週年，這也是二十年來英國君主首次訪問美國。
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隨後查爾斯與卡蜜拉出席在英國大使官邸舉行的花園派對，與會者包括媒體領袖、華盛頓社交名流及聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）、財政部長貝森特（Scott Bessent）等官員。派對上的牛肉三明治，所使用的牛肉來自近期談判後，首批免關稅進口的英國牛肉。
本週的行程還包括週二在國會發表談話、白宮盛大國宴，以及週三轉往紐約。王室消息來源指出，國王將對週六的襲擊事件表達慰問，並強調在國際挑戰嚴峻的時刻，捍衛民主價值比以往任何時候都更加必要。
儘管川普總統此前因英國首相施凱爾不願捲入伊朗衝突而公開批評英方，但國王將在演說中強調，「英美兩國雖然存在分歧，但一次又一次地，我們總能找到團結的方法。」他將呼籲兩國夥伴關係進行「和解與重生」，並敦促守護包括支持北約（NATO）與保護烏克蘭在內的共同信念。
這次國事訪問是查爾斯繼位以來層級最高且最具影響力的一次，旨在紀念美國脫離英國統治、發布《獨立宣言》250週年，這也是二十年來英國君主首次訪問美國。