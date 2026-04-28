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▲微風廣場實業股份有限公司發布聲明，質疑本次評選程序與評審機制存在瑕疵。（圖／記者林調遜攝影）

台北車站商場招商案今（28）日正式公告，由新光三越取得經營權。不過，已經營北車商場近20年的微風集團隨即發布聲明，質疑本次評選程序與評審機制存在瑕疵，質疑台鐵作業不透明。據微風集團表示，已確定將提出行政訴訟，捍衛自身權益。台北車站商場ROT案最優申請人新光三越，以及次優申請人為微風廣場評分僅差一分，微風集團慘錯失未來15年經營權（可優先續約8年），微風集團隨即發聲明稿提出異議，並且確定針對台鐵提起行政訴訟。據知情人士透露，在9名評審委員中，有1人所屬公司曾承辦泛新光集團旗下新光人壽的重要業務，引發微風質疑未確實落實利益迴避機制。據悉，微風方面直到28日上午仍試圖爭取暫緩公告，但台鐵在上午9點前即拍板對外正式發布結果。而微風集團也提出證據向台鐵抗議，希望台鐵可以調查，不具名人士表示，「微風集團本次提出異議，主要訴求是台鐵明知道有瑕疵，卻還堅持公告，這不是什麼不服的問題，而是會有疑似黑箱或是爭議的地方。」台鐵則回應記者「 目前均已依程序辦理中，無相關回應」。針對國營臺灣鐵路股份有限公司公告之「臺北車站大樓營運移轉案」甄審結果，微風廣場實業股份有限公司已依法提出正式異議。本案評選過程中，，相關事實亦有待主管機關進一步說明；此外，本案屬交通場站重大公共建設，唯一具工務專業背景之評審委員，竟未出席此一攸關重大公共建設之甄審會議，相關評審出席狀況及其對最終評分之影響，亦應一併對外清楚交代。臺北車站為國家重要交通場站，其營運涉及公共利益、旅運品質及國門形象。此類案件之評選程序，應具備高度透明性與可受檢驗性。本案在異議程序尚未釐清之情況下即完成公告，相關程序是否影響救濟機制之實質效果，亦有必要進一步說明。微風一向尊重評選制度，惟對於涉及程序正當性之具體疑義，已依法提出異議並啟動後續程序。呼籲相關單位就評選過程、評分形成及相關程序等外界關注事項妥善處理，審慎辦理本案相關事務，以確保本公司合法權益、公共利益與制度公信力。