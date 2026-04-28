YouTuber蔡阿嘎近日上傳二伯日前在家中滑倒，頭部撞擊窗框後當場血流不止，送醫檢查發現傷口長約5公分、深約1.5公分，已深達筋肉層，所幸經檢查排除顱內出血風險。醫師也提醒，居家滑倒、浴室滑倒或頭部撞傷後，千萬不要急著把人扶起，應先確認意識、出血與疼痛狀況；若有嗜睡不醒、劇烈頭痛、反覆嘔吐等警訊，應立即送急診。
蔡阿嘎與二伯近日透過影片還原驚險意外，二伯日前清晨起床時，疑似因室內光線昏暗、剛睡醒意識尚未完全清醒，在家中不慎滑倒，後腦重擊窗框邊角，當場頭破血流。蔡阿嘎發現後立刻以毛巾協助止血，並緊急帶她就醫。
二伯傷口深達筋肉層 所幸排除顱內出血
二伯送醫後經醫師檢查，頭部傷口約長5公分、深約1.5公分，已深達筋肉層；所幸經電腦斷層等檢查後，初步排除腦震盪與顱內出血風險，暫無需住院觀察。不過，突如其來的重摔仍讓她後續出現暈眩不適，過程相當驚險。
衛福部提醒：跌倒後別急著扶起
衛福部國民健康署相關防跌衛教提醒，若發現長者或家人在家中跌倒，不要慌張，也不要急著將人拉起，以免造成傷勢加重；應先確認是否有意識、是否受傷或出血，若出現意識不清或大量出血，應盡快叫救護車並緊急送醫。
若是在浴室、臥室或家中濕滑處跌倒，尤其撞到頭部、腰背或髖部，更不建議硬扶起來走動。若傷者疼痛明顯、無法站立、疑似骨折或頭部外傷，應先保持安全姿勢並撥打119，由救護人員協助處理。
醫師提醒3警訊 恐是顱內出血或腦壓升高
衛福部「台灣e院」頭部撞傷衛教指出，頭部外傷後若出現神智不清、嗜睡不醒、劇烈頭痛、反覆嘔吐等現象，應懷疑可能有顱內出血或腦壓升高風險，需送回急診接受進一步檢查及處置。此外，要是手腳無力、麻木、說話不清，可能是神經系統受影響。
國健署也提醒，浴廁是居家防跌重點區域，建議於洗臉盆及馬桶旁加裝扶手、浴室放置防滑墊，並把沐浴用品與毛巾放在合適高度，避免彎腰或踮腳拿取。居家地板也應保持乾燥、走道暢通，夜間可加裝小夜燈，降低起身上廁所或清晨剛睡醒時跌倒風險。
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二伯送醫後經醫師檢查，頭部傷口約長5公分、深約1.5公分，已深達筋肉層；所幸經電腦斷層等檢查後，初步排除腦震盪與顱內出血風險，暫無需住院觀察。不過，突如其來的重摔仍讓她後續出現暈眩不適，過程相當驚險。
衛福部國民健康署相關防跌衛教提醒，若發現長者或家人在家中跌倒，不要慌張，也不要急著將人拉起，以免造成傷勢加重；應先確認是否有意識、是否受傷或出血，若出現意識不清或大量出血，應盡快叫救護車並緊急送醫。
若是在浴室、臥室或家中濕滑處跌倒，尤其撞到頭部、腰背或髖部，更不建議硬扶起來走動。若傷者疼痛明顯、無法站立、疑似骨折或頭部外傷，應先保持安全姿勢並撥打119，由救護人員協助處理。
醫師提醒3警訊 恐是顱內出血或腦壓升高
衛福部「台灣e院」頭部撞傷衛教指出，頭部外傷後若出現神智不清、嗜睡不醒、劇烈頭痛、反覆嘔吐等現象，應懷疑可能有顱內出血或腦壓升高風險，需送回急診接受進一步檢查及處置。此外，要是手腳無力、麻木、說話不清，可能是神經系統受影響。
國健署也提醒，浴廁是居家防跌重點區域，建議於洗臉盆及馬桶旁加裝扶手、浴室放置防滑墊，並把沐浴用品與毛巾放在合適高度，避免彎腰或踮腳拿取。居家地板也應保持乾燥、走道暢通，夜間可加裝小夜燈，降低起身上廁所或清晨剛睡醒時跌倒風險。