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自兩個月前中東戰爭爆發以來，全球關鍵要道之一荷姆茲海峽通行受阻。不過據船舶追蹤數據顯示，一艘由阿拉伯聯合大公國阿布達比國家石油公司（ADNOC）管理的液化天然氣（LNG）油輪已成功穿過荷姆茲海峽，目前似乎位於印度附近。若消息屬實，這將是自美伊戰爭爆發以來，首艘載貨穿越該海峽的LNG油輪。綜合彭博資訊、路透社報導，據船舶追蹤數據顯示，「穆巴拉茲號」（Mubaraz）於3月初在阿拉伯聯合大公國的阿布達比國家石油公司（Adnoc）達斯島（Das Island）設施裝載貨物。該油輪此前一直停留在海峽內的波斯灣中，並於3月31日左右停止發送訊號，直到4月27日重新出現在印度以西海域，目前正經過印度南端。這顯示它在關閉訊號的情況下，已成功穿過荷姆茲海峽。目前數據顯示，「穆巴拉茲號」正將目的地設為中國的一處碼頭，預計將於5月15日抵達。擁有該船隻的阿布達比國家石油公司尚未針對評論請求做出回應。全球能源市場正高度關注荷姆茲海峽的航運狀況。過去兩個月，隨著伊朗與美國實施互相封鎖，該處的交通流量已幾近歸零。由於全球約五分之一的液化天然氣供應需經過此水道，航道關閉導致市場供應吃緊，價格大幅飆升。船舶追蹤數據進一步指出，波斯灣周邊的船隻一直採取迴避戰術，例如停止傳送位置資訊或發送錯誤的識別碼，以避免成為攻擊目標或遭到扣押。船隻在經過荷姆茲海峽時關閉轉發器（transponders）以避開偵測是常見的戰術，此外，船舶數據也可能遭到干擾或更新。數據情報公司ICIS的資深LNG分析師弗羅利（Alex Froley）表示：「我們尚未收到關於其位置的官方證實。偶爾會出現訊號數據錯誤、船隻偽造位置，甚至冒用其他船隻識別碼（MMSI）的情況，但目前顯示的位置並未出現明顯的造假跡象。」弗羅利補充道：「如果該油輪確實已經過境，這對天然氣市場來說是一個令人振奮的訊號，但目前還處於極早期階段。單一油輪的過境並不代表後續船隻也能如法炮製，因為局勢變化依然非常迅速。」在4月初，追蹤數據曾顯示有一艘空載的液化天然氣船離開荷姆茲海峽。然而，到目前為止，尚未有任何裝載燃料的船隻被證實已完成過境。先前有幾艘載有卡達液化天然氣的船隻曾接近海峽，但在美伊持續緊張的局勢下選擇折返。