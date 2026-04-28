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▲LE SSERAFIM即將展開第2次世界巡演，並將在11月14、15日連唱2天。（圖／翻攝自Weverse）

LE SSERAFIM新專輯回歸 巡演話題同步升溫

▲LE SSERAFIM 日前才推出《LE SSERAFIM VR CONCERT INVITATION》VR電影。（圖／威秀提供）

首次進軍歐洲 全球版圖再擴大

LE SSERAFIM全球巡演 23國32場創下自身紀錄

韓國人氣女團LE SSERAFIM正式宣布展開第2次世界巡迴演唱會《2026 LE SSERAFIM TOUR PUREFLOW》，消息一出立即引發粉絲熱烈關注，其中最讓台灣粉絲興奮的，是團體確定將於11月14日、15日連續2天在台北舉辦演出，LE SSERAFIM宣布再度來台開唱，也讓不少FEARNOT（粉絲名）開始關注售票與場地相關資訊，《NOWNEWS今日新聞》也整理LE SSERAFIM全球23城、32場演唱會的時間表，讓讀者一次看。LE SSERAFIM今日無預警宣布第2次世界巡演即將展開，此次巡演消息公開的同時，LE SSERAFIM也預告將於5月22日推出第2張正規專輯《PUREFLOW pt.1》，以新作品為主軸展開全球巡演。隨著音樂作品與演唱會計畫同步推進，整體聲勢持續升溫，預期將帶動新一波討論熱潮。對粉絲而言，不僅能聽到新歌舞台，也能期待更完整的演出內容。根據官方公告，此次世界巡演將橫跨23座城市、共計32場演出，規模較前次明顯升級，巡演將於7月11日從韓國仁川揭開序幕，接著前往日本多個城市展開亞洲首波行程。之後則進軍北美，包括洛杉磯、芝加哥等主要城市，接著在11月14、15日連2天在台北開唱，持續擴大海外市場影響力。本次巡演另一大亮點，在於LE SSERAFIM將首次踏上歐洲舞台，預計於10月前往倫敦、巴黎、柏林等城市開唱，這也象徵團體人氣已逐步拓展至全球市場，並持續建立國際知名度，歐洲站的加入讓整體巡演版圖更加完整，也顯示經紀公司對其海外發展的高度期待。巡演後半段將回到亞洲，安排台北、新加坡、馬尼拉等地演出，其中台北場次被視為重點之一，對台灣粉絲來說，能在本地見到完整世巡舞台是難得機會，隨著日期正式曝光，後續票價、場館與售票時間也成為外界關注焦點，預期將再掀搶票熱潮。▶亞洲（韓國、日本）仁川：7月11日-12日大阪：7月25日-26日神奈川：7月30日、8月1日-2日靜岡：8月8日-9日宮城：8月18日-19日福岡：9月2日-3日▶北美（美國）洛杉磯：9月16日塔科馬：9月20日聖荷西：9月23日鳳凰城：9月25日沃斯堡：9月27日奧蘭多：9月30日芝加哥：10月2日華盛頓特區：10月5日紐華克：10月8日▶歐洲倫敦：10月16日阿姆斯特丹：10月18日巴黎：10月21日哥本哈根：10月23日柏林：10月26日▶亞洲台北：11月14日-15日新加坡：11月28日馬尼拉：12月5日-6