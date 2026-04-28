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半導體封測大廠日月光投控今（28）日與國家資通安全研究院正式簽署國家資通安全聯防、情資分享與合作備忘錄（MOU）」，透過技術資源共享與即時情資串聯，強化產業防禦縱深，雙方將聯手實踐國家資安防護政策，藉由產官、產研的深度連結，為半導體場域打造更具韌性的防護牆。在數位轉型引發的變局下，資安防範已成為企業營運的關鍵命脈。日月光長期將資安治理視為公司發展的根基。藉由導入NIST CSF框架，成功串聯辨識、防護、偵測、應變與復原等環節，打造出立體化的資安護衛體系。為了維持防禦體系的靈敏度，日月光也定期委託第三方專業機構進行風險鑑識，更結合紅隊攻防測試與自動化分析技術，建構出一套透明且能自我進化的風險管理體系。除了鞏固資訊技術（IT）端的屏障，日月光更前瞻性地將防護觸角延伸至營運技術（OT）場域，透過跨維度的場域健診與整合，確保智慧化生產環境的穩定運作。日月光也積極投入SEMI半導體資安委員會及高科技資安聯盟，協助落實SEMI E187等設備資安規範，更接軌 ISO 27001、IEC 62443 等多項指標性國際認證。這些紮實的技術資產與實務經驗，為此次的聯防合作提供了深厚的專業底蘊。國家資通安全研究院院長林盈達表示，日月光在半導體供應鏈中扮演關鍵角色，其成熟的防護能量是強化聯防生態系的重要助力。透過本次合作，國家資通安全研究院將整合資源，共享具備高度實戰價值的威脅情資、最新攻擊手法分析，協助企業在面臨變幻莫測的數位挑戰時，能迅速採取最精準的預警與應變作為。日月光高雄廠副總經理李政傑則表示，此次MOU的簽訂，象徵資安防禦體系邁向更即時、更透明的聯防階段。藉由這項合作機制的建立，能更敏銳地預警網路威脅並採取行動，進而確保智慧製造流程與企業核心資產的安全，這不僅實質強化了日月光的技術防護能量，更透過跨領域的專業交流，建構起穩健的互信防線，進一步鞏固企業在數位轉型趨勢下的核心競爭優勢。