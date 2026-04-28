日本岩手縣大槌町的森林火災已進入第7天，受災面積擴大到1633公頃，消防單位表示，火勢已大致獲得控制。山梨縣、神奈川縣也在26日深夜至27日發生火警，共計3人死亡。
NHK報導，岩手縣大槌町22日下午1時55分爆發山林火災，小槌、吉里吉里地區火勢已持續延燒7天，截至28日上午，燒毀面積較前一日增加15公頃，總計約1633公頃，包括吉里吉里地區及其周邊約1187公頃、小槌地區約446公頃。消防單位指出，在小槌地區觀測到兩處煙霧外，空中與地面監測也確認仍有零星熱源分布，但火勢已大致獲得控制。目前，消防與相關單位仍持續部署1000多人，從空中與地面持續控制熱源、保持警戒。
大槌町自火災發生以來幾乎滴雨未降，根據盛岡地方氣象台資料，僅在27日下午降下1.5毫米的微量雨水。不過據28日上午9時的預報，傍晚至入夜預計將有較明顯雨勢，日降雨量預估可達15毫米
大槌町長平野公三表示，雖然火勢並未蔓延到居民區，但當地漁民因火災停止海帶出貨，水產加工廠與餐廳也持續停業，對當地業者打擊巨大，長期避難也讓居民身心俱疲。
路透社報導提到，日本在2011年3月11日發生有紀錄以來規模最大地震並引發致命海嘯，大槌遭到嚴重衝擊。當時還是高中生的當地義消芳賀諒太，住家被海嘯捲走，如今他已經31歲，已婚育有1兒，家鄉卻再次遭到天災威脅。
大槌是311強震受創最嚴重的沿海市鎮之一，當時這座漁業小鎮遭到約10公尺高的海嘯席捲，包括市長在內有近1300名居民喪生，約占全鎮人口的10分之1。
芳賀諒太表示，地震已過去15年，生活好不容易要安定下來，不能再次讓大家失去珍貴的事物，「我們的疲憊已到極限。但這裡是我們的家鄉，不論付出多大代價，我們都會守護這裡，即使感覺我們正在耗盡力氣」。
芳賀指出，他從未經歷如此大規模火災。截至目前日本已投入約1400名消防員和數10名自衛隊人員救災。氣候變遷讓日本野火愈發頻繁，更令人擔憂的是人口減少與高齡化，造成日本消防人力嚴重短缺的長期問題。
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大槌町自火災發生以來幾乎滴雨未降，根據盛岡地方氣象台資料，僅在27日下午降下1.5毫米的微量雨水。不過據28日上午9時的預報，傍晚至入夜預計將有較明顯雨勢，日降雨量預估可達15毫米
大槌町長平野公三表示，雖然火勢並未蔓延到居民區，但當地漁民因火災停止海帶出貨，水產加工廠與餐廳也持續停業，對當地業者打擊巨大，長期避難也讓居民身心俱疲。
路透社報導提到，日本在2011年3月11日發生有紀錄以來規模最大地震並引發致命海嘯，大槌遭到嚴重衝擊。當時還是高中生的當地義消芳賀諒太，住家被海嘯捲走，如今他已經31歲，已婚育有1兒，家鄉卻再次遭到天災威脅。
大槌是311強震受創最嚴重的沿海市鎮之一，當時這座漁業小鎮遭到約10公尺高的海嘯席捲，包括市長在內有近1300名居民喪生，約占全鎮人口的10分之1。
芳賀諒太表示，地震已過去15年，生活好不容易要安定下來，不能再次讓大家失去珍貴的事物，「我們的疲憊已到極限。但這裡是我們的家鄉，不論付出多大代價，我們都會守護這裡，即使感覺我們正在耗盡力氣」。
芳賀指出，他從未經歷如此大規模火災。截至目前日本已投入約1400名消防員和數10名自衛隊人員救災。氣候變遷讓日本野火愈發頻繁，更令人擔憂的是人口減少與高齡化，造成日本消防人力嚴重短缺的長期問題。