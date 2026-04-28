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▲「吉伊卡哇花生粉糰子」於門市陸續開賣，除了附上香濃花生粉包，還有附贈隨機造型小叉子與貼紙。（圖／記者鍾怡婷攝）

「吉伊卡哇花生粉糰子」開箱！一招查庫存不怕白跑

▲7-11「吉伊卡哇花生粉糰子」可自由添加花生粉，吃起來相當Q彈，不過口感偏硬一點，建議可稍微退冰再食用。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲建議可用Uber Eats外送APP直接送到家，或是先從外送APP查詢哪些門市可能有現貨。（圖／翻攝自APP）

吉伊卡哇粉絲尖叫！，超可愛造型瞬間引發民眾瘋搶，部分門市已經缺貨，7-11表示：「這幾天陸續開賣」。《NOWNEWS》記者實測發現，用外送APP就能點得到，也能先看門市在APP中是否有庫存，避免白跑一趟！7-11「吉伊卡哇花生粉糰子」於門市陸續開賣，除了附上香濃花生粉包，還有附贈隨機造型小叉子與貼紙，每份售價59元，糯香濃郁麻糬，Q彈口感不黏牙，且4月29日起至5月12日手工甜點第二件省10元優惠。《NOWNEWS》記者實際開箱，外包裝盒採透明設計，一眼就可以挑選藍色或粉色討伐棒，不過內附貼紙為隨機款式。討伐棒其實不太容易將糰子戳起來，糰子的花生粉可自由添加，吃起來相當Q彈，不過口感偏硬一點，建議從冷藏櫃取出後可以稍微退冰再食用。記者實際走訪7-11門市，並非全台門市都已經上架開賣，7-11表示「這幾天陸續開賣」。建議可使用Uber Eats外送APP直接送到家，也可以先從外送APP查詢是否點得到，再到門市現場購買，雖然庫存僅供參考，，可以減少白跑一趟的機率！