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《八佰》片中中華民國國旗的畫面沒有特寫，不是極遠大景，就是虛化處理。由於中華人民共和國1949年才建政，只好透過這種淡化中華民國元素，傳達強化中華民族抗日做法，才符合中共的抗日史觀

▲民進黨立委王定宇在立院外交及國防委員會質詢時表示，陸軍金六結營區營長在營內播放中國統戰電影《八佰》。（圖／記者呂炯昌攝）

民進黨立委王定宇昨日在立院外交及國防委員會質詢時表示，陸軍金六結營區營長在營內播放中國統戰電影《八佰》。對此，陸軍表示，經了解後認為是單一事件，播放電影的營長已被處分2次申誡。不過，由於《八佰》改編自1937年淞滬會戰，國軍死守四行倉庫抵禦日軍的史實，1976年台灣也曾拍攝相同題材的《八百壯士》，因此引發質疑《八佰》為何是統戰電影。軍事專家認為遭懲處營長遭到無妄之災，政戰局也應該清楚說明哪些題材的影視作品不能在軍中播放。1937年七七事變爆發後，中國對日宣戰，日本也喊出3月亡華，並在1937年8月在上海附近爆發淞滬會戰。1937年10月，國民革命軍第88師262旅524團第1營下令守衛四行倉庫，以掩護主力部隊西撤，並於日軍在同年10月27日至10月31日爆發激烈戰鬥。堅守蘇州河旁四行倉庫的國軍被稱為「八百壯士」，其實只有420人，日軍派出陸軍與空軍戰機對四行倉庫發動猛烈火力攻擊。10月30日午夜，營長謝晉元帶領376人分小隊通過新垃圾橋撤入英租界。不過，撤入租界的國軍也被要求解除武裝，後被軟禁近4年。因為日軍威脅，如果讓國軍離開就要入侵租界。1941年4月24日，謝晉元遭二連下士郝鼎誠刺殺，傷重不治身亡。謝晉元逝世後國民政府追贈少將官銜，4名行兇軍人遭判處死刑。《八佰》由管虎導演、華誼兄弟出資拍攝的《八佰》原訂2019年6月上海電影節放映、7月上映，但這片宣布拍攝時被許多中國網民、中國「紅色文化研究會」指控美化國民黨、大肆渲染青天白日旗，後來是因新冠疫情中國電影受創，才讓《八佰》這種商業大片來救市。《八佰》也不負眾望取得31億人民幣票房的優異成績，被封為2020年中國最佳戰爭電影。《八佰》原定上海電影節播映的片長160分鐘，但最後中國電影院播放版本147分鐘，刪減約13分鐘。除了部分角色因為片子過長刪減外，。這也是國防部與許多綠營人士質疑統戰的地方。國防部長顧立雄受訪時曾多次表示，對日抗戰是在中華民國率領下贏得勝利，無庸置疑。《八佰》片中卻有國軍護中華民國國旗，但遭日軍戰機掃射的動人畫面，不過真實歷史中其實沒有這段史實，因為四行倉庫在租界旁，日軍怕使用重武器誤傷租界民眾。另外，台灣藝人阮經天也有參演《八佰》，但在中國上映版中遭到刪除，片出他飾演一位台灣人，不忍日軍攻打四行倉庫，在橋上以日文痛罵日軍，但卻被民眾誤以為是日本間諜而被吊死。《全球防衛雜誌》採訪主任陳國銘表示，金六結營長因為播放《八佰》遭到懲處是莫名之冤，他也是按照部頒教材施教，不應該懲處中階軍官。是否只要牽涉到中國人拍攝電影都不能播，一開始就要請政戰局講清楚。海巡署在馬政府執政時還放日本電影「海猿」給部隊看勒，當時台日在釣魚台有對峙，也没人去指責海巡媚日。陳國銘指出，受訓單位只是依據獲頒教才施作，不能把責任推卸給第一線官士兵。政戰局應該要羅列標準，例如仇日、仇美不能播放，為了這小部分拿來懲處，傷害部隊士氣，不利於戰力的培養。