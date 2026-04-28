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▲全新第13賽季「審判賽季」隨著《憎恨之王》一同降臨聖休亞瑞，解鎖賽季聖物箱可入手武器外觀、白金幣、馬坐騎斯寇伐希等豐富獎勵。（圖／暴雪娛樂提供）

暴雪娛樂旗下動作角色扮演遊戲暴雪娛樂表示，本次資料片除新增地區與職業，也同步推出第13賽季「審判賽季」，帶來技能樹與系統全面升級。同時攜手台北六福萬怡酒店推出主題活動，並於三創園區打造巨型墨菲斯托雕像。此外，KoЯn創作的主題曲《Reward the Scars》MV也同步上線，強化作品黑暗氛圍。《暗黑破壞神 4：憎恨之王》劇情緊接著《憎恨之軀》的故事，古老創生之池正將憎恨之王墨菲斯托一步步拉向世界，憎恨之王墨菲斯托的詭計與黑暗勢力正將聖休亞瑞扭曲成一個被惡意吞噬的世界。想阻止墨菲斯托，流浪者必須求助一位無法想像的盟友，那位盟友的回歸將促成一個基於必要、而非信任關係所維繫的脆弱聯盟，隨著時間和盟友逐漸流失，流浪者將陷入背水一戰的絕境，只能在憎恨徹底扭曲這個世界前阻止墨菲斯托。《憎恨之王》除了帶來新地區、兩大新職業「聖騎士和術士」、技能樹核心更新、戰利品篩選器、征戰計畫等多項更新外，第13賽季「審判賽季」也一同登場，以豐富的系統升級橫掃聖休亞瑞，包括技能樹全面更新、職業改動、等級與難度上限提高等內容。賽季階級、賽季祝福等也將於5月1日起迎接魔域高塔與天梯榜。暴雪娛樂本次也聯手台北六福萬怡酒店，結合聖休亞瑞的黑暗元素推出沉浸式主題住房，並還原官方食譜書帶來《暗黑破壞神》主題餐「聖休亞瑞集結宴」，並打造一尊三公尺高的巨型墨菲斯托雕像，在5月2日現身於台北三創生活園區，搭配遊戲試玩、轉印刺青、Coser合影等多重體驗活動。除了《暗黑破壞神 4：憎恨之王》登場，由金屬樂隊 KoЯn 創作的《Reward the Scars》原創歌曲 MV 也同步釋出，整首歌富含情感張力、衝擊力與黑暗調性，探討了歷經戰鬥後留下的種種痛苦、生存，以及最終的命運。