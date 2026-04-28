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在台具有高人氣的跨國美食品牌「」，前年（2024）爆發內鬨，負責的郭姓員工為了指點新人，沒在第一時間注意到負責煮麵的曾姓同事要求倒湯，因此起了衝突，之後第二碗麵需要「」，依據店規，應該，但曾姓同事撈麵出來時，發現碗裡沒有湯，二度開罵並以肩膀撞傷郭姓員工的胸口，還奪走湯杓自己撈湯，事後他遭傷害罪起訴判處拘役20天、可易科罰金，換句話說，他從日本紅到海外的連鎖拉麵「一蘭拉麵」，事業版圖擴及美國、香港及台灣，其中在台有3家分店：台北本店、台北本店別館、台中朝富店。依據判決書內容，2024年5月7日中午12點18分，負責撈湯的郭姓員工與負責煮麵的曾姓同事因為工序問題發生爭執，曾姓男子以右肩撞擊郭姓男子左胸、頂開郭姓男子之後，取走他手中的湯杓自行撈湯。郭姓員工事後就醫檢查，發現左側前胸壁挫傷，因此提告傷害罪。兩名員工都承認因為出餐調理方式起爭執，但所謂「工序問題」究竟是什麼意思？在台北地檢署偵查期間，曾傳喚一蘭拉麵台北本店在場目擊的員工，證實郭姓男子當時正在指導新同事，沒聽到曾姓同事請他倒湯而發生第一次爭吵，他補湯之後，被店內的「現場責任者」要求先去別的崗位，但他不認為自己有錯，也跟現場責任者吵起來，這時台北地院審酌，曾姓男子不思以理性方式處理紛爭，以肩膀撞胸口的方式傷害告訴人，他雖認罪、犯後態度尚可，不過並未與被害人達成調解或賠錢，再考量曾姓男子大學畢業、從事餐飲業月薪約4到5萬元、需要扶養母親等因素，處拘役20日，如易科罰金，以1000元折算1日。