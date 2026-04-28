在台具有高人氣的跨國美食品牌「一蘭拉麵」，前年（2024）爆發內鬨，負責撈湯的郭姓員工為了指點新人，沒在第一時間注意到負責煮麵的曾姓同事要求倒湯，因此起了衝突，之後第二碗麵需要「硬麵」，依據店規，應該先倒湯、再下麵煮10秒鐘，但曾姓同事撈麵出來時，發現碗裡沒有湯，二度開罵並以肩膀撞傷郭姓員工的胸口，還奪走湯杓自己撈湯，事後他遭傷害罪起訴判處拘役20天、可易科罰金，換句話說，他為了拉麵工序問題失控動手的代價是2萬元。
從日本紅到海外的連鎖拉麵「一蘭拉麵」，事業版圖擴及美國、香港及台灣，其中在台有3家分店：台北本店、台北本店別館、台中朝富店。位於信義計畫區的台北本店是一蘭拉麵全台首家分店，2017年開幕後生意最旺、最常排隊，同時也是發生員工打人事件的案發地點。
依據判決書內容，2024年5月7日中午12點18分，負責撈湯的郭姓員工與負責煮麵的曾姓同事因為工序問題發生爭執，曾姓男子以右肩撞擊郭姓男子左胸、頂開郭姓男子之後，取走他手中的湯杓自行撈湯。郭姓員工事後就醫檢查，發現左側前胸壁挫傷，因此提告傷害罪。
兩名員工都承認因為出餐調理方式起爭執，但所謂「工序問題」究竟是什麼意思？在台北地檢署偵查期間，曾傳喚一蘭拉麵台北本店在場目擊的員工，證實郭姓男子當時正在指導新同事，沒聽到曾姓同事請他倒湯而發生第一次爭吵，他補湯之後，被店內的「現場責任者」要求先去別的崗位，但他不認為自己有錯，也跟現場責任者吵起來，這時曾姓同事下第二碗「硬麵」，叫郭姓員工倒湯，他因為還在跟現場責任者吵架而漏聽指令。
曾姓同事煮麵10秒後撈起來，看到碗中沒湯，立刻質問郭姓員工，但他認為曾姓同事沒遵守店規，硬麵在煮麵前就要先把湯倒入碗中，因此再度與曾姓同事吵起來，不但手中的湯杓遭曾姓同事奪走，還被撞傷左胸。
台北地院審酌，曾姓男子不思以理性方式處理紛爭，以肩膀撞胸口的方式傷害告訴人，他雖認罪、犯後態度尚可，不過並未與被害人達成調解或賠錢，再考量曾姓男子大學畢業、從事餐飲業月薪約4到5萬元、需要扶養母親等因素，處拘役20日，如易科罰金，以1000元折算1日。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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依據判決書內容，2024年5月7日中午12點18分，負責撈湯的郭姓員工與負責煮麵的曾姓同事因為工序問題發生爭執，曾姓男子以右肩撞擊郭姓男子左胸、頂開郭姓男子之後，取走他手中的湯杓自行撈湯。郭姓員工事後就醫檢查，發現左側前胸壁挫傷，因此提告傷害罪。
兩名員工都承認因為出餐調理方式起爭執，但所謂「工序問題」究竟是什麼意思？在台北地檢署偵查期間，曾傳喚一蘭拉麵台北本店在場目擊的員工，證實郭姓男子當時正在指導新同事，沒聽到曾姓同事請他倒湯而發生第一次爭吵，他補湯之後，被店內的「現場責任者」要求先去別的崗位，但他不認為自己有錯，也跟現場責任者吵起來，這時曾姓同事下第二碗「硬麵」，叫郭姓員工倒湯，他因為還在跟現場責任者吵架而漏聽指令。
曾姓同事煮麵10秒後撈起來，看到碗中沒湯，立刻質問郭姓員工，但他認為曾姓同事沒遵守店規，硬麵在煮麵前就要先把湯倒入碗中，因此再度與曾姓同事吵起來，不但手中的湯杓遭曾姓同事奪走，還被撞傷左胸。
台北地院審酌，曾姓男子不思以理性方式處理紛爭，以肩膀撞胸口的方式傷害告訴人，他雖認罪、犯後態度尚可，不過並未與被害人達成調解或賠錢，再考量曾姓男子大學畢業、從事餐飲業月薪約4到5萬元、需要扶養母親等因素，處拘役20日，如易科罰金，以1000元折算1日。
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