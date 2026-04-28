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開幕戰： 115 年6月11日，於墨西哥城「艾茲提卡體育場」（Estadio Azteca）點燃戰火，由東道主墨西哥對陣南非。





115 年6月11日，於墨西哥城「艾茲提卡體育場」（Estadio Azteca）點燃戰火，由東道主墨西哥對陣南非。 決賽： 115 年 7 月 19 日，於美國紐澤西「大都會人壽體育場」（MetLife Stadium）舉行。





隊伍數量： 從32隊增加至 48隊 。





從32隊增加至 。 總場次： 高達 104場 比賽（創歷史紀錄）。





高達 比賽（創歷史紀錄）。 分組方式： 共分為 12組 （每組4隊）。





共分為 （每組4隊）。 晉級規則： 每組前2名直接晉級，加上8個成績最好的小組第3名，共同組成全新的「32強淘汰賽」。





▲2026世界盃足球賽決賽將於7月19日在MetLife Stadium登場，超過8萬名球迷見證新科世界冠軍誕生。（圖／美聯社／達志影像）

國家 主辦城市數量 主要地標城市 美國 11 座 紐約、洛杉磯、邁阿密等 墨西哥 3 座 墨西哥城、瓜達拉哈拉、蒙特雷 加拿大 2 座 多倫多、溫哥華

衛冕冠軍： 阿根廷隊 將挑戰自 1962 年巴西隊以來，首個衛冕成功的神話。





將挑戰自 1962 年巴西隊以來，首個衛冕成功的神話。 首度參賽： 受惠於擴軍，包括 維德角、庫拉索、烏茲別克、約旦 等 4 國已鎖定或極具機會完成隊史首度參賽。





受惠於擴軍，包括 等 4 國已鎖定或極具機會完成隊史首度參賽。 最後席次： 3 月份將決定最後 6 個名額（包含 4 個歐洲區附加賽席位及 2 個跨洲附加賽席位）。





▲2026年世界盃橫跨美國、墨西哥、加拿大三國舉行，預計吸引數百萬球迷進場，打造史上規模最大、觀眾最多的足球盛會。（圖／美聯社／達志影像）

2026 年世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）進入倒數44天，這場由美國、墨西哥、加拿大共同主辦的體壇盛事，不僅是史上規模最大，更有多項歷史性變革。隨著48支隊伍名單已經出爐，足球熱潮即將席捲全球。究竟這屆世足賽有哪些亮點？開踢時間、地點、賽制有何不同？本文整理完整懶人包，帶你一文掌握！2026 世足賽將於6月展開，為期長達六週的熱戰，關鍵時程如下：本屆世足賽打破以往32隊的傳統，正式進入「大世足時代」，參賽規模與場次大幅提升：這是世界盃史上首度由三個國家共同承辦，場地分布於北美洲16個城市：⚠️墨西哥將成為史上第一個「三度舉辦」世界盃的國家（1970、1986、2026）。隨著資格賽進入尾聲，最終席位將在 3 月的跨洲附加賽全數決定：主辦單位預期2026世足賽將成為史上收視率最高、現場觀眾最多的運動賽事。104場比賽不僅拉長了觀賽時程，更預計吸引數百萬球迷湧入北美。除了球場上的對決，各國球星的表現與跨國移動帶來的旅遊商機，都讓這屆世界盃被譽為「史上最巨大」的一屆。