2026 年世界盃足球賽（FIFA World Cup 2026）進入倒數44天，這場由美國、墨西哥、加拿大共同主辦的體壇盛事，不僅是史上規模最大，更有多項歷史性變革。隨著48支隊伍名單已經出爐，足球熱潮即將席捲全球。究竟這屆世足賽有哪些亮點？開踢時間、地點、賽制有何不同？本文整理完整懶人包，帶你一文掌握！
🟡 比賽時間：何時開踢、決賽在哪？
2026 世足賽將於6月展開，為期長達六週的熱戰，關鍵時程如下：
本屆世足賽打破以往32隊的傳統，正式進入「大世足時代」，參賽規模與場次大幅提升：
🟡 主辦城市：三國聯合主辦、16座城市跨國對決
這是世界盃史上首度由三個國家共同承辦，場地分布於北美洲16個城市：
⚠️ 歷史紀錄： 墨西哥將成為史上第一個「三度舉辦」世界盃的國家（1970、1986、2026）。
🟡 參賽名單：誰是衛冕軍？誰是新面孔？
隨著資格賽進入尾聲，最終席位將在 3 月的跨洲附加賽全數決定：
主辦單位預期2026世足賽將成為史上收視率最高、現場觀眾最多的運動賽事。104場比賽不僅拉長了觀賽時程，更預計吸引數百萬球迷湧入北美。除了球場上的對決，各國球星的表現與跨國移動帶來的旅遊商機，都讓這屆世界盃被譽為「史上最巨大」的一屆。
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2026 世足賽將於6月展開，為期長達六週的熱戰，關鍵時程如下：
- 開幕戰： 115 年6月11日，於墨西哥城「艾茲提卡體育場」（Estadio Azteca）點燃戰火，由東道主墨西哥對陣南非。
- 決賽： 115 年 7 月 19 日，於美國紐澤西「大都會人壽體育場」（MetLife Stadium）舉行。
本屆世足賽打破以往32隊的傳統，正式進入「大世足時代」，參賽規模與場次大幅提升：
- 隊伍數量： 從32隊增加至48隊。
- 總場次： 高達104場比賽（創歷史紀錄）。
- 分組方式： 共分為12組（每組4隊）。
- 晉級規則： 每組前2名直接晉級，加上8個成績最好的小組第3名，共同組成全新的「32強淘汰賽」。
這是世界盃史上首度由三個國家共同承辦，場地分布於北美洲16個城市：
|國家
|主辦城市數量
|主要地標城市
|美國
|11 座
|紐約、洛杉磯、邁阿密等
|墨西哥
|3 座
|墨西哥城、瓜達拉哈拉、蒙特雷
|加拿大
|2 座
|多倫多、溫哥華
🟡 參賽名單：誰是衛冕軍？誰是新面孔？
隨著資格賽進入尾聲，最終席位將在 3 月的跨洲附加賽全數決定：
- 衛冕冠軍： 阿根廷隊 將挑戰自 1962 年巴西隊以來，首個衛冕成功的神話。
- 首度參賽： 受惠於擴軍，包括維德角、庫拉索、烏茲別克、約旦等 4 國已鎖定或極具機會完成隊史首度參賽。
- 最後席次： 3 月份將決定最後 6 個名額（包含 4 個歐洲區附加賽席位及 2 個跨洲附加賽席位）。
主辦單位預期2026世足賽將成為史上收視率最高、現場觀眾最多的運動賽事。104場比賽不僅拉長了觀賽時程，更預計吸引數百萬球迷湧入北美。除了球場上的對決，各國球星的表現與跨國移動帶來的旅遊商機，都讓這屆世界盃被譽為「史上最巨大」的一屆。
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