日本北海道上週日發生今年首宗熊襲擊人事件！一頭接近300公斤重的野生熊，在被獵人開槍擊中後，並未立刻喪命，反而趁著獵人靠近時迅速撲上前，導致該獵人頭部、面部嚴重受傷，之後才被其他獵人擊斃。

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根據《北海道放送》等日媒報導，事發在26日下午，當地警方接獲1名男子的求救電話，聲稱同伴在島牧郡島牧村遭遇熊襲受傷，受害者是1名69歲男子，當時正與其它幾名獵人小組成員前往山區，抓捕剛從冬眠中甦醒的熊隻，防止牠們出現在人類居住地附近。

其中1名獵人花田雄二表示，這頭熊最初被槍擊中後，咆哮着滾下山坡，然後當69歲的傷者靠近並向熊補槍時，熊突然轉身攻擊他，對他進行撕咬和抓撓。

花田雄二並透露，這頭熊身長約2公尺，體重接近300公斤，獵人們開了好幾槍才把它擊斃。

島牧村村長夏井一充指出，聽到獵人受傷的消息感到很驚訝，並坦言若只將撲殺熊隻、防治熊害的責任交給單個市町村，負擔未免過重，恐難以應對。

當地其他獵人還說，有留意到熊群似乎出現異常情況，比如以前只要聽到槍聲就會相當警惕、不會再靠近，但現在似乎變得不怎麼在意槍聲。


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蔡姍伶編輯記者

從事國際新聞工作近10載，先後於電視台、網路媒體任職，曾兼任外媒特約記者數年。