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📌本文摘要如下：

《八佰》導演、主要演員、類型、片長

《八佰》劇情簡介

《八佰》角色簡介

《八佰》必看亮點

《八佰》刪減片段

《八佰》票房成績

《八佰》獲獎紀錄

《八佰》收看平台

▲《八佰》講述1937年淞滬會戰期間，國軍「八百壯士」死守四行倉庫的真實歷史故事。（圖／豆瓣電影）

▲片中升起中華民國國旗（青天白日滿地紅旗）儀式的歷史細節，在修剪版中進行技術或遠景化處理。（圖／豆瓣電影）

中國戰爭史詩電影《八佰》講述1937年淞滬會戰期間，國軍「八百壯士」死守四行倉庫的真實歷史故事，民進黨立委王定宇昨（27）日質疑陸軍153旅在軍中播放《八佰》有統戰疑慮，讓這部2020年上映的作品成為熱門搜尋關鍵字，究竟《八佰》在演什麼？《NOWNEWS今日新聞》整理《八佰》劇情和角色簡介、必看亮點、票房成績、獲獎紀錄、收看平台等資訊，供讀者參考。📽️管虎（《鬥牛》、《老炮兒》、《狗陣》）黃志忠、歐豪、王千源、姜武、張譯、杜淳、魏晨、李晨、俞灝明、鄭愷、張俊一、姚晨、唐藝昕、李九霄動作、歷史、戰爭、冒險、劇情2小時29分鐘📽️《八佰》講述1937年淞滬會戰末期，國軍第88師524團一個由謝晉元率領約450人（對外號稱「八百壯士」）的兵力，固守蘇州河畔四行倉庫、阻擊日軍的英勇事跡。在四天四夜的孤軍奮戰中，對岸租界民眾隔河目睹，展現了軍民的血性犧牲與悲壯。📽️謝晉元（杜淳 飾）：國民革命軍第88師524團中校團長，堅定死守四行倉庫，冷靜指揮、穩定軍心，是「八百壯士」的靈魂人物。端午（歐豪 飾）：湖北保安團逃兵，年輕單純，誤入四行倉庫後，在戰爭洗禮下逐漸成長為勇敢的軍人。羊拐（王千源 飾）：精銳且老練的雜牌軍士兵，起初只想活命，後被愛國情操感染，展現硬漢一面。老鐵 （姜武 飾）：原本是個懦弱愛逃跑的普通士兵，因受盡羞辱，最終在戰火中爆發，堅守陣地。老算盤（張譯 飾）：精明且膽小的逃兵，善於計算，代表了戰場上想活下來的小人物，最終選擇撤離。老葫蘆（黃志忠 飾）：湖北保安團士兵，端午的叔叔，典型保護家人的基層軍人，在開場戰鬥中即壯烈犧牲。朱勝忠（魏晨 飾）：524團排長，性格剛烈堅毅，對逃兵要求嚴格，展現軍人鐵血風貌。陳樹生（鄭愷 飾)：524團副班長，著名的「綁炸彈跳樓」場景主角，高喊「捨身取義」以身報國。蓉姐（劉曉慶 飾）：地下賭場老闆娘，江湖氣息濃厚的上海女性，收留並保護難民。上官志標（俞灝明 飾）：524團連長，謝晉元的得力助手，輔佐謝團長死守倉庫。楊惠敏（唐藝昕 飾）：14歲的女童軍，在四行倉庫保衛戰期間，冒著生命危險從蘇州河畔游過，為守軍送去中華民國國旗（青天白日滿地紅旗）和慰問品。📽️1.相較好萊塢從2010年起發行許多以IMAX規格拍攝的戰爭電影，如《敦克爾克大行動》、《1917》，本片為以IMAX規格（阿莱Alexa65毫米IMAX攝影機）拍攝，是亞洲首部IMAX戰爭電影，震撼的視聽體驗充滿臨場感。2.導演管虎籌備十年之久，投入7億人民幣（約32億新台幣）製作，1:1重建四行倉庫戰場實景，力求重現1937年淞滬會戰中「八百壯士」死守四行倉庫的真實歷史。3.不以單一主角為中心，而是以群像方式刻畫400多名士兵的英勇事蹟，透過多角度的角色故事呈現戰爭的人性與啟示，本片卡司堅強，許多一線明星不計較戲份傾力演出，如男神歐豪、曾經獲得金馬影帝提名的王千源、演技派男星張譯、影后劉曉慶等人。4.敢死隊員陳樹生（鄭愷 飾）在絕境中，於身上綑滿手榴彈，大喊一聲「娘，兒盡忠了！」後從高處縱身躍入敵陣，與日軍同歸於盡。5.河北岸是血流成河、殘破不堪的四行倉庫（地獄）；河南岸則是燈紅酒綠、歌舞昇平的公共租界（天堂）。6.「鬼才導演」管虎曾經分別以《鬥牛》、《老炮兒》讓黃渤、馮小剛拿下金馬影帝，並以《狗陣》帶著彭于晏踏上第77屆坎城影展紅毯，其作品風格硬朗、粗獷，且充滿對社會底層小人物的深切關懷，常被評論界認為是「最能拍出男人硬氣與血性」的導演。📽️阮經天飾演一名說日語的台灣反戰民眾「金山」，在原始版本中，他因目睹日軍暴行而在租界岸邊用日語痛罵日軍，最終被憤怒的民眾誤當作間諜處以私刑吊死。此段落因內容過於敏感而被全數刪除。一段關於保安團（由逃兵組成）被少數日本騎兵擊潰的畫面在上映版中被大幅精簡，旨在減少對負面形象的描繪。部分過於慘烈、日軍虐殺中國士兵及利用屍體擺拍的殘酷鏡頭在上映版中被淡化。據悉，關於當時升起中華民國國旗（青天白日滿地紅旗）儀式的特定歷史細節，如旗幟的遠景與特寫，由於兩岸政治敏感因素，在修剪版中進行了技術處理或遠景化，例如讓旗幟較模糊，以符合上映要求。📽️中國大陸最終票房：約31億人民幣（約143億新台幣）。上映第10天突破20億人民幣（約92億新台幣）。上映第26天突破27億人民幣（約124億新台幣）。擠進中國影史總票房排行榜前十名之列。📽️第12屆澳門國際電影節：獲得「最佳影片獎」及「最佳攝影獎」。2020金碑獎（口碑電影）：榮獲「最佳影片」，主演王千源、姜武也以此片榮膺「最佳男主角」等獎項。第33屆中國電影金雞獎：榮獲「最佳攝影」（曹郁）及「最佳錄音」。第18屆中國電影華表獎：獲頒「優秀故事片獎」。2020年度微博之夜：獲得「微博年度電影」殊榮。📽️愛奇藝（iQIYI）Apple TV（iTunes）優酷視頻、騰訊視頻