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CCL大廠建滔28日向客戶發出最新漲價通知，調升FR-4與PP等主要產品價格約10%。市場認為，建滔作為產業鏈巨頭此次領先調漲，將再度帶動整體PCB材料產業的報價跟進上漲。根據建滔發布的公告內容，近期國際銅價持續維持高檔，加上玻璃纖維布等關鍵原料供應緊張，導致覆銅板的生產成本快速上升。反映成本推升壓力，建滔即日起全面調整價格，其中FR-4及PP等核心產品全面上調10%。建滔上次發漲價10%通知函為4月10日，為本月第二次調漲。業界人士評估，建滔漲價具有領漲效果，包括台系與陸系其他CCL廠商，皆有大機率跟進報價調整。受到建滔漲價與上游玻璃纖維布緊缺的利多消息激勵，台股相關的玻纖布族群今日也順勢表態，德宏以漲停339元作收，台玻也攻上漲停70.6元，富喬上漲5.09%、收在113.5元，建榮上漲5.19%、收111.5元。