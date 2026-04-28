中國男星張凌赫驚傳拍戲受傷，今（28）日他上午突然現身微博超話，一連發布7段語音親自向粉絲報平安。面對外界滿滿關心，張凌赫用一貫溫柔語氣安撫大家，強調腿部傷勢沒有想像中嚴重，只是像平時打球扭到一樣，請大家放心。貼心舉動曝光後，立刻掀起熱烈討論。
張凌赫拍戲摔倒受傷！經檢查無大礙
據了解，張凌赫日前拍攝仙俠劇《歸鸞》動作戲時，因長時間投入高強度拍攝，體力消耗過大，加上臨時補充糖分不足，身體一度出現低血糖狀況，當場不慎摔倒。隔天腿部疼痛感明顯加劇，經劇組醫師初步檢查為肌肉拉傷，後續再赴醫院做詳細檢查，確認骨頭並未受損。
張凌赫親自報平安 發語音要粉絲乖
張凌赫在語音中語氣輕鬆，刻意淡化傷勢，直言這只是小問題，「像平時打球扭到一樣」，休息後就會慢慢恢復，對自己來說真的不是大事。他也透露，自己連父母都沒有告知，就是不想讓家人擔心。
除了回應傷勢，他也提到《歸鸞》目前已進入殺青倒數階段，不希望因為自己影響整體拍攝進度，因此稍作整理後便準備繼續開工。他同時向粉絲與支持新戲宣傳的觀眾表達謝意，並暖心表示自己會照顧好身體，要大家別掛心。
許多粉絲聽完語音後瞬間破防，紛紛留言表示心疼又感動，認為他自己受傷還惦記著大家情緒，第一時間出面報平安十分真誠。尤其一句寵溺的「乖」，更讓大批粉絲直呼心臟爆擊，再次被張凌赫的溫柔圈粉。
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據了解，張凌赫日前拍攝仙俠劇《歸鸞》動作戲時，因長時間投入高強度拍攝，體力消耗過大，加上臨時補充糖分不足，身體一度出現低血糖狀況，當場不慎摔倒。隔天腿部疼痛感明顯加劇，經劇組醫師初步檢查為肌肉拉傷，後續再赴醫院做詳細檢查，確認骨頭並未受損。
張凌赫親自報平安 發語音要粉絲乖
張凌赫在語音中語氣輕鬆，刻意淡化傷勢，直言這只是小問題，「像平時打球扭到一樣」，休息後就會慢慢恢復，對自己來說真的不是大事。他也透露，自己連父母都沒有告知，就是不想讓家人擔心。
除了回應傷勢，他也提到《歸鸞》目前已進入殺青倒數階段，不希望因為自己影響整體拍攝進度，因此稍作整理後便準備繼續開工。他同時向粉絲與支持新戲宣傳的觀眾表達謝意，並暖心表示自己會照顧好身體，要大家別掛心。
許多粉絲聽完語音後瞬間破防，紛紛留言表示心疼又感動，認為他自己受傷還惦記著大家情緒，第一時間出面報平安十分真誠。尤其一句寵溺的「乖」，更讓大批粉絲直呼心臟爆擊，再次被張凌赫的溫柔圈粉。