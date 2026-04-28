女星粿粿（江瑋琳）去年遭老公范姜彥豐指控，婚內與藝人王子（邱勝翊）關係過從甚密，稱手中握有兩人「擁吻親密照」作為證據，認為其行為已嚴重侵害其配偶權，憤而向士林地院提起訴訟。日前案件開庭，粿粿與王子透過律師同意賠償100萬，但請求「判決不公開」，遭到范姜彥豐拒絕，法官聽取雙方陳述後，今（28）日下午4時許將會宣判結果。
王子、粿粿不倫戀今下午4點宣判 求「別公開判決內容」
王子與粿粿不倫戀延燒，士林地院本月14日開庭時，兩人並未現身，透過律師表達立場，范姜彥豐則在律師陪同下親自到場應訊。庭訊過程中，范姜的律師透露粿粿私下以「殿下」稱呼王子，顯現私下關係並不單純，且手上還握有兩人「擁吻親密照」作為證據，因此向兩人求償100萬。
對此，王子與粿粿的律師表示願意全數賠償，雖然對部分證據仍抱持不同意見，但放棄進一步爭辯，避免浪費司法資源，同時也對引發的社會風波表達歉意。但也依據《民事訴訟法》規定，請求法官不要公開判決書內容，遭到范姜彥豐拒絕，認為社會大眾有知情權，加上司法應還給受害者公道，不該隱瞞判決結果。
粿粿婚變駁第三者介入 護愛認賠百萬
回顧整起事件，粿粿遭爆婚內出軌王子後，坦承與對方發生了踰矩行為，但否認婚姻破裂是因第三者介入，是因長期累積的生活小事、金錢觀和育兒觀差異，導致她心力交瘁，最終首次主動提出離婚。至於王子則解釋自己「過度關心」粿粿，超越朋友間應有的界線，然而他強調自己不是破壞家庭關係的人，兩人都否認不倫，卻同意支付100萬賠償，矛盾作法讓外界好奇內幕，甚至已有許多網友坐等判決書出爐。
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王子與粿粿不倫戀延燒，士林地院本月14日開庭時，兩人並未現身，透過律師表達立場，范姜彥豐則在律師陪同下親自到場應訊。庭訊過程中，范姜的律師透露粿粿私下以「殿下」稱呼王子，顯現私下關係並不單純，且手上還握有兩人「擁吻親密照」作為證據，因此向兩人求償100萬。
對此，王子與粿粿的律師表示願意全數賠償，雖然對部分證據仍抱持不同意見，但放棄進一步爭辯，避免浪費司法資源，同時也對引發的社會風波表達歉意。但也依據《民事訴訟法》規定，請求法官不要公開判決書內容，遭到范姜彥豐拒絕，認為社會大眾有知情權，加上司法應還給受害者公道，不該隱瞞判決結果。
回顧整起事件，粿粿遭爆婚內出軌王子後，坦承與對方發生了踰矩行為，但否認婚姻破裂是因第三者介入，是因長期累積的生活小事、金錢觀和育兒觀差異，導致她心力交瘁，最終首次主動提出離婚。至於王子則解釋自己「過度關心」粿粿，超越朋友間應有的界線，然而他強調自己不是破壞家庭關係的人，兩人都否認不倫，卻同意支付100萬賠償，矛盾作法讓外界好奇內幕，甚至已有許多網友坐等判決書出爐。