女星粿粿（江瑋琳）去年遭老公范姜彥豐指控，婚內與藝人王子（邱勝翊）關係過從甚密，稱手中握有兩人「擁吻親密照」作為證據，認為其行為已嚴重侵害其配偶權，憤而向士林地院提起訴訟。日前案件開庭，粿粿與王子透過律師同意賠償100萬，但請求「判決不公開」，遭到范姜彥豐拒絕，法官聽取雙方陳述後，今（28）日下午4時許將會宣判結果。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王子、粿粿不倫戀今下午4點宣判　求「別公開判決內容」

王子與粿粿不倫戀延燒，士林地院本月14日開庭時，兩人並未現身，透過律師表達立場，范姜彥豐則在律師陪同下親自到場應訊。庭訊過程中，范姜的律師透露粿粿私下以「殿下」稱呼王子，顯現私下關係並不單純，且手上還握有兩人「擁吻親密照」作為證據，因此向兩人求償100萬。

對此，王子與粿粿的律師表示願意全數賠償，雖然對部分證據仍抱持不同意見，但放棄進一步爭辯，避免浪費司法資源，同時也對引發的社會風波表達歉意。但也依據《民事訴訟法》規定，請求法官不要公開判決書內容，遭到范姜彥豐拒絕，認為社會大眾有知情權，加上司法應還給受害者公道，不該隱瞞判決結果。

▲范姜彥豐（如圖）認為社會大眾有知情權，加上司法應還給受害者公道，不該隱瞞判決結果。（圖／IG@zack_fanchiang）
▲范姜彥豐（如圖）認為社會大眾有知情權，加上司法應還給受害者公道，不該隱瞞判決結果。（圖／IG@zack_fanchiang）
粿粿婚變駁第三者介入　護愛認賠百萬

回顧整起事件，粿粿遭爆婚內出軌王子後，坦承與對方發生了踰矩行為，但否認婚姻破裂是因第三者介入，是因長期累積的生活小事、金錢觀和育兒觀差異，導致她心力交瘁，最終首次主動提出離婚。至於王子則解釋自己「過度關心」粿粿，超越朋友間應有的界線，然而他強調自己不是破壞家庭關係的人，兩人都否認不倫，卻同意支付100萬賠償，矛盾作法讓外界好奇內幕，甚至已有許多網友坐等判決書出爐。

相關新聞

王子粿粿婚外情4/28宣判！不倫風波燒半年　事件懶人包、現況一覽

粿粿開新款Model Y代步！王子回內湖豪宅住　婚外情認賠100萬止血

王子偷吃粿粿還捲閃兵案！照樣住在昆凌內湖豪宅　交保後秒躲回去

娛樂搶先看／王子偷吃粿粿照住昆凌豪宅、樂天女孩笑笑熱戀林信寬

王意馨編輯記者

我畢業於文化大學大眾傳播學系，喜歡多變的生活因此踏入新聞業，並累積了多年的娛樂編輯與記者經驗，現為《NOWNEWS今日新聞》記者。我熱衷於挖掘人物故事，並樂於與不同背景的人交流、帶給讀著們有溫度的文字，也希...