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民進黨台北市長人選遲未拍板，但呼聲居高的立委沈伯洋近期動作頻頻，不僅在社群上積極改變人設，近來的短髮造型更是引發熱議。對此，民進黨台北市議員洪健益表示，看到台北市長蔣萬安、前台北市長柯文哲的反應，就可以知道派沈伯洋出戰是對的起手式。沈伯洋25日出席松山慈惠堂母娘文化季，用新髮型亮相引起高度關注。當日也在場的洪健益在《頭家來開講》中表示，該行程是他私下pass給沈伯洋的，因為沈完全沒有幕僚幫沈做資料準備；當天蔣萬安到場後，原本是沒有要跟沈伯洋握手的。洪健益指出，要是蔣萬安在當下跟沈伯洋握手，並稱讚他很帥，還會加分，「但蔣萬安是一個肚子不願意裝東西的人，不是他裝不下東西，他有權利代表他能裝東西，可是他完完全全不裝」，當有人問沈伯洋的新髮型帥不帥時，就回答很帥就好，但蔣萬安的臨場反應非常差，所以被記者問的時候才沒辦法回答，甚至被問及台北鼠患的問題也是。洪健益直言，蔣萬安很怕，因為他沒有年輕選票跟沈伯洋的網路討論度，國民黨現在擔心的是，沈伯洋是民進黨從柯文哲以來，推選的人中網路討論度最高的，也從沒有一個人能讓中國那麼討厭，所以沈伯洋後勢是好的，只要有人討論，相信可以把討論度轉換為支持度；洪表示，又看到柯文哲出來酸「沒其他人可以派了嗎？」，就代表派沈伯洋出戰台北的起手式是對的。