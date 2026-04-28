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▲A-Lin（如圖）近期忙於世界巡迴演唱會。她表示，過去都是唱情歌，大家不知道她有幽默風趣的一面，在跨年演唱會上，她算是讓大家看見不一樣的她。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲A-Lin（如圖）表示，到世界各地飛行的時候，都會想要找按摩椅紓壓。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲A-Lin（如圖）最近忙於世界巡回演唱會，關於是否回台灣開唱，經紀人透露，今年台灣場地暫時無檔期。（圖／記者吳翊緁攝影）

金曲歌后A-Lin今（28）日出席知名按摩椅代言記者會，除了大談「躺平」按摩的紓壓心法，更首度還原年初跨年演唱會上引發熱議的幽默表現。針對外界好奇她是否「喝了再上」，A-Lin現場搞笑發誓：「我發誓真的沒喝！那是能量飲料的魔力。」更趁勢向金曲獎主辦單位喊話，毛遂自薦要當主持人，甚至連假如要在大巨蛋開唱，想要加開按摩區的狂想都想好了。自從跨年演出展現幽默性格後，不少歌迷笑說認識了真實的A-Lin。對此，她表示：「可能以前唱情歌，大家覺得我很可憐，現在才發現我很幽默。」對於跨年晚會被指喝了「大人的飲料」，A-Lin現場嚴肅地澄清表示：「跨年真的沒有喝酒！我發誓，真的沒有。」她解釋，當時是妹姐（張惠妹）把大家聚在一起，為了追求完美流程，大家都在後台開心地聊天，「大家看到的其實都是能量飲料和水，那是朋友聚在一起的能量！」至於春風爆料「姊姊們喝到凌晨五點」，A-Lin則幽默表示：「春風不喝酒，我也不喝酒，不過大家前一天太開心有小酌啦！」提到演藝事業的新目標，A-Lin在記者會現場也向金曲獎主辦單位遞出「虛擬履歷」，毛遂自薦擔任主持人。經紀人在一旁表示，目前是有人來問，還在喬檔期。A-Lin也幽默地補上：「我敢自己主持，不用搭檔只是怕台下的人不敢聽！」她表示，私下常跟好友戴愛玲亂講話，效果好到應該開「會員制」才能聽節目，雖然主持需要長時間等待與準備，但她樂在其中，「如果有這個機會，我覺得是更好的挑戰。」近期大巨蛋場地成為話題焦點，A-Lin表示，今年雖然暫時沒場地，但假如在大巨蛋開唱，會想要開一個按摩椅票區，A-Lin連台詞都想好了，對著台下喊：「站起來！那些躺平的朋友。」她表示，假如大家可以一起坐著、躺著，通同感受音樂是很不錯的體驗。