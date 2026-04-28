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美麗島電子報今（28）日公布新民調顯示，行政院長卓榮泰的整體施政表現而言，42.3%表示滿意，比上月微增0.4個百分點；41.8%不滿意，比上月微減0.3個百分點，滿意度超過不滿意。美麗島電子報今天公布4月國政民調，根據民調顯示，就民眾本月對卓榮泰的整體施政表現而言，42.3%表示滿意（其中13.3%很滿意、29.0%還算滿意）而比上月微增0.4個百分點，41.8%不滿意（其中27.8%很不滿意、14.0%有點不滿意）則是比上月微減0.3個百分點，未明確回答有15.9%。民眾本月對行政院長卓榮泰施政表現正負評價的變動都在抽樣誤差範圍內，但明顯可見連續3個月的評價呈現非常分歧。經由交叉分析，僅國中學歷或泛綠民眾超過半數滿意卓院長施政，而專科學歷、或民眾黨支持者與泛藍民眾等群則超過半數不滿意卓院長施政，中立民眾則有26.7%滿意卓院長表現、46.6%不滿意，至於認為國內整體經濟現況不好的民眾中有23.5%滿意卓院長施政、59.3%不滿意。該民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年4月22至24日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1074人（住宅電話698人、行動電話376人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。