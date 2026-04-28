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迎戰2026地方大選，藍白協商小組今（28）日共同召開記者會，正式宣布整合結果，由國民黨參選人李四川協調民調勝過民眾黨主席黃國昌，將對戰民進黨的蘇巧慧。對此，新北市長侯友宜表示，他和李四川一樣，口才不突出，但會以行動讓市民朋友知道他們都是「做事的人」。先前藍白協商時原不公開雙方民調，不過今天記者會前，國民黨組發會主委李哲華宣布，將公開民調數字給外界，並稱這是雙方共識。根據民調，在Ａ民調公司，李四川以34.0%贏過蘇巧慧28.5%；黃國昌則以28.1%輸給蘇巧慧 31.3%；B民調公司，李四川以36.3%贏過蘇巧慧24.5%；黃國昌則以28.3%贏過蘇巧慧 26.7%；最後由李四川勝出。針對新北藍白民調結果，侯友宜市長表示，一直都對李四川有信心，接下來也會持續全力輔選，現在在不一樣的崗位，但一樣是為新北市做事的團隊。侯友宜也說，他和李四川一樣，口才不突出，但會以行動讓市民朋友知道他們都是「做事的人」。