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近期高度變異的新冠病毒變種BA.3.2已在多國發現，又被稱為，而台灣日前也曾監測到新冠病毒株BA.3.2。但近日網路謠傳，「新冠病毒蟬變 中國多地醫院和殯儀館爆滿」，疾管署署長羅一鈞說明，中國在秋冬疫情結束後，確實還有一小波春季呼吸道疫情，但新冠病毒並非主因。同時提醒，BA.3.2可能因免疫逃脫而導致傳播、再度傳播風險可能增加，因此不排除夏季、5至7月時中國或全球各地會再有一波新冠疫情。疾管署署長羅一鈞今（28）日在疾管署疫情記者會說明，關於近日網路流傳新冠病毒「蟬變」，中國醫院及殯儀館爆滿一事，他澄清，中國在秋冬疫情結束後，確實有一小波春季呼吸道疫情，但規模、高度都明顯低於冬季，且新冠病毒並非主要病原體，包括RSV等有多重病原流行。羅一鈞表示，民眾關心新冠病毒BA.3.2因為免疫逃脫而增加傳播、再度感染風險，不排除跟往年一樣在夏季、5至7月的時間，包括中國、台灣或全球各地會有新一波新冠疫情。羅一鈞呼籲，民眾前往中國前可提前接種新冠疫苗，因為國內過去2年在夏季都有過新冠疫情，去年高峰落在6月中，前年則是在7月初，直到5月底就要密切的觀察是不是有新冠開始上升的跡象。目前是還沒有，不過並不排除說我們台灣這邊夏季也可能因為BA.2.86的關係會再引發一波疫情。原先擴大全民接種公費新冠疫苗約剩90萬劑，羅一鈞宣布，延長擴大至7月31日。羅一鈞提到，新冠疫苗的除了擴大接種至7月31日外，預計在秋冬會引進新的莫德納新冠疫苗，使用的劑量為原先5分之1，臨床試驗顯示無論是發燒或局部紅腫，都比原本的新冠疫苗下降約50%；也就是副作用僅原先的一半。待今年夏季的疫苗株確認，就會進行採購，預計今年10月1日可提供低劑量新冠疫苗開打。