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民進黨立委沈伯洋傳出將競選台北市長，而他本月初上電視節目專訪對此更提到，台灣要走向國際，台北作為首都應該舉辦「無限城論壇」。對此，政治工作者周軒提到，北市府昨（27）日拋出台北市將與日本東京都簽訂「智慧城市」MOU，「蔣萬安急了」。針對沈伯洋近日拋出「無限城論壇」，周軒在臉書發文表示，當時很多人對於沈出來扛台北市這一局還有很多疑惑，所以也沒有引起很多討論，但上週沈伯洋與蔣萬安同台後，對比蔣萬安需要徐巧芯等人保駕護航，不敢正面回答問題，反而在鏡頭前侃侃而談的沈伯洋比較像市長，於是網路上突然掀起「噗馬考古熱潮」，才讓「無限城論壇」這個梗真的受到矚目。周軒推測，大概是因此事，北市府日前拋出「與東京都正式簽署數位領域合作交流的備忘錄」，同時強調北市府首度與東京都簽署AI城市治理合作，並為兩市訂定長期合作模式，其中也提及台北上海雙城論壇每年互訪模式。周軒直呼，「感覺得出來蔣萬安也急了」，其實跟東京都簽個智慧城市的MOU，硬要跟「台北上海雙城論壇」掛在一起，「台北市本來就應該是『國際的台北』，不只是『上海與台北』」，不過仍很高興蔣萬安也認同沈伯洋的「無限城論壇」理念，希望未來能夠有更多好消息。