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日本麻疹疫情相較於往年有所增加趨勢，根據日本國立健康危機管理研究機構(JIHS)最新統計，截至4月19日為止，全日本麻疹感染人數已達362人，單週增加超過50人。專家提醒，一旦感染擴大，可能會出現重症患者，因此呼籲民眾接種疫苗。根據NHK報導，日本各地陸續通報出現麻疹感染病例，截至目前為止的感染人數，在上週又比前一週增加了50多人，達到362人，呈現自2020年以來最快的增加速度。麻疹具有極強的傳染力，被認為也會透過空氣傳播，除了會出現發燒、咳嗽、皮疹等症狀外，若病情惡化，甚至可能導致死亡。根據國立健康危機管理研究機構的資料，截至本月19日的一週內通報的感染人數速報值為57人。今年的感染人數累計已達362人，已經超過去年全年265人。其中，約有七成被認為是在日本國內感染。不過，由於日本仍視麻疹病毒尚未在國內傳開，仍是「消除狀態」，且推測這些病例多為由海外傳入的病毒。熟悉麻疹個案的川崎市健康安全研究所研究員岡部信彥醫師表示，「，如果已經接種，即使感染，症狀也會較輕，並且能降低將病毒傳播給他人的風險。。如果病毒傳播到尚未能接種疫苗的嬰兒，可能會出現併發症或留下後遺症，。」