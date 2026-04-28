美國總統川普（Donald Trump）在展開第二任期後，對加拿大、墨西哥進口汽車課徵25%關稅，讓在這兩國生產的外國汽車業者感受到極大壓力。據知情人士透露，包含現代（Hyundai）和豐田（Toyota）等日韓汽車業者已向川普政府發出警告，若《美墨加協定》（USMCA）未能續約或遭到削減，他們正考慮將旗下最廉價的車型撤出美國市場。
根據華爾街日報報導，據悉，美國底特律三大車廠早已退出小型車市場，轉向SUV與皮卡，日產（Nissan）、現代（Hyundai）和豐田（Toyota）等汽車品牌就成為少數仍為美國市場提供平價車的選擇。
雖然本田Civic和豐田Corolla等車款是在美國組裝，但其零件依賴北美的三國供應鏈。但川普在第二任期內推動的汽車徵稅政策，對先前USMCA符合免稅資格的車輛，其非美國產零件徵收25%的關稅。這些車輛原本在USMCA架構下可享免稅待遇，但這一變動直接打亂北美供應鏈，使得原本依賴跨境製造的入門車型成本大幅上升。
知情人士指出，如果USMCA消失，或是續約版本未能顯著降低北美產汽車與零件的關稅，部分外資車商可能無法再為美國市場製造並銷售廉價車款。據悉，這項訊息已傳達給川普的經濟顧問。
生活成本與製造業回流的衝突
廉價車款可能撤出美國市場的前景，與川普政府試圖解決選民對生活成本擔憂的初衷相衝突。目前，美國新車平均價格約為5萬美元，對許多美國人來說已過於昂貴。對於買家而言，較平價的選擇包括在墨西哥生產、起價2萬2600美元的日產Sentra，以及從韓國進口的2萬550美元現代Venue。
據購車指南Edmunds的數據，美國最便宜的10款新車中，有8款由外資車企製造，其餘兩款則是通用汽車（GM）在韓國生產的小型SUV。
車商的困境與巨額虧損
外資車商表示，受川普第二任期的關稅影響，他們在許多廉價車型上已經處於虧損狀態。部分高層指出，汽車零件、整車以及鋼鋁等金屬的關稅，加上美國更高的勞動力與其他成本，使得在美國生產廉價車款變得無利可圖。
日產美洲區主席莫尼耶（Christian Meunier）在近期訪談中表示，關稅一直在「扼殺我們的平價車」，達成USMCA協議將有助於緩解痛苦。
豐田自去年關稅生效以來在北美的虧損持續增加。豐田美國銷售主管克里斯特（David Christ）表示，雖然公司計畫未來十年在美國新廠投資100億美元，但在當前的貿易環境下，對大規模擴張持謹慎態度。
克里斯特說：「在達成某種和解之前，很難決定現在就投入20到30億美元。USMCA是下一個重大里程碑。」
本田則表示，即使沒有貿易協議，也會繼續在美國銷售 Civic，但若沒有北美自由貿易的確定性，這樣做的經濟效益將變得更加困難。
談判陷入僵局
儘管政府提供了一些有限的關稅減免，例如允許車企收回部分零件關稅，上週也允許供應汽車業的加、墨鋼鋁公司在承諾於美國增建設施的前提下申請降低關稅，但車企抱怨這些措施依然過於狹窄，關稅帳單持續累積。
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）上週向國會表示，由於加拿大某些省份為回應川普關稅而實施美國烈酒禁令，美國可能會對加國採取貿易行動。據知情官員透露，葛里爾上週在與墨西哥官員會面時表示，修訂後的USMCA很可能仍會保留一定程度的關稅。
加拿大貿易主管上週表示，若要續約USMCA，必須減免汽車、鋼鐵及鋁業的關稅。而墨西哥經濟主管則表示，墨西哥不應對零關稅時代抱持「鄉愁」，而應致力於研究如何降低美國想要徵收的任何稅收。
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雖然本田Civic和豐田Corolla等車款是在美國組裝，但其零件依賴北美的三國供應鏈。但川普在第二任期內推動的汽車徵稅政策，對先前USMCA符合免稅資格的車輛，其非美國產零件徵收25%的關稅。這些車輛原本在USMCA架構下可享免稅待遇，但這一變動直接打亂北美供應鏈，使得原本依賴跨境製造的入門車型成本大幅上升。
知情人士指出，如果USMCA消失，或是續約版本未能顯著降低北美產汽車與零件的關稅，部分外資車商可能無法再為美國市場製造並銷售廉價車款。據悉，這項訊息已傳達給川普的經濟顧問。
生活成本與製造業回流的衝突
廉價車款可能撤出美國市場的前景，與川普政府試圖解決選民對生活成本擔憂的初衷相衝突。目前，美國新車平均價格約為5萬美元，對許多美國人來說已過於昂貴。對於買家而言，較平價的選擇包括在墨西哥生產、起價2萬2600美元的日產Sentra，以及從韓國進口的2萬550美元現代Venue。
據購車指南Edmunds的數據，美國最便宜的10款新車中，有8款由外資車企製造，其餘兩款則是通用汽車（GM）在韓國生產的小型SUV。
車商的困境與巨額虧損
外資車商表示，受川普第二任期的關稅影響，他們在許多廉價車型上已經處於虧損狀態。部分高層指出，汽車零件、整車以及鋼鋁等金屬的關稅，加上美國更高的勞動力與其他成本，使得在美國生產廉價車款變得無利可圖。
日產美洲區主席莫尼耶（Christian Meunier）在近期訪談中表示，關稅一直在「扼殺我們的平價車」，達成USMCA協議將有助於緩解痛苦。
豐田自去年關稅生效以來在北美的虧損持續增加。豐田美國銷售主管克里斯特（David Christ）表示，雖然公司計畫未來十年在美國新廠投資100億美元，但在當前的貿易環境下，對大規模擴張持謹慎態度。
克里斯特說：「在達成某種和解之前，很難決定現在就投入20到30億美元。USMCA是下一個重大里程碑。」
本田則表示，即使沒有貿易協議，也會繼續在美國銷售 Civic，但若沒有北美自由貿易的確定性，這樣做的經濟效益將變得更加困難。
談判陷入僵局
儘管政府提供了一些有限的關稅減免，例如允許車企收回部分零件關稅，上週也允許供應汽車業的加、墨鋼鋁公司在承諾於美國增建設施的前提下申請降低關稅，但車企抱怨這些措施依然過於狹窄，關稅帳單持續累積。
美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）上週向國會表示，由於加拿大某些省份為回應川普關稅而實施美國烈酒禁令，美國可能會對加國採取貿易行動。據知情官員透露，葛里爾上週在與墨西哥官員會面時表示，修訂後的USMCA很可能仍會保留一定程度的關稅。
加拿大貿易主管上週表示，若要續約USMCA，必須減免汽車、鋼鐵及鋁業的關稅。而墨西哥經濟主管則表示，墨西哥不應對零關稅時代抱持「鄉愁」，而應致力於研究如何降低美國想要徵收的任何稅收。
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