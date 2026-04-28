網購衣服最怕買到「照片很美、實品很雷」，尤其是最常穿的素T，看起來只是基本款，實際上從布料、克重、領口、車線到版型，全都會影響穿起來的質感與耐穿度。永樂市場布商二代布哥在「來迪化街找2048布哥」粉專分享挑選高質感T恤秘訣，布哥建議可以掌握4大關鍵，包括布料材質、克重、領口車線，以及版型尺寸，民眾下單前多看幾個細節，就能降低買到軟塌、鬆垮、起毛球素T的機率。
布料選純棉、精梳棉首選
布哥指出，挑選T恤第一步就是看布料。市面上常見T恤材質很多，但若想兼顧舒適度、耐穿度與日常實穿性，建議可優先選擇「純棉」或「精梳棉」。純棉材質親膚、透氣，也是多數人熟悉的日常選擇；若更在意手感與耐用度，則可考慮精梳棉，精梳棉相對耐穿、不易起球，摸起來也更有質感，適合想買一件能穿久一點素T的消費者。
克重抓180到250克，太薄易軟塌沒精神
除了材質，T恤的「克重」也很重要，挑選素T時可選擇180到250克的範圍，若克重太低，衣服容易軟塌、貼身，穿起來也比較沒有精神，甚至可能出現透膚、洗後變形等問題。想要素T穿起來更挺、更有垂墜感，可以選擇克重較高的款式。身形偏瘦的人可挑選250克左右的T恤，較厚實的布料能增加支撐度，讓身形看起來不會過於單薄。
領口選「包邊、加厚羅紋、內襯膠條」
不少人網購T恤只看正面照片與價格，卻忽略領口和車線細節，領口是否有加固設計，會直接影響T恤洗久後會不會鬆垮，挑選時可留意是否有領口包邊、加厚羅紋或內襯膠條等設計，這些細節都有助於維持領口形狀。
車線二本針三本針更穩
車線部分，則建議選擇二本針或三本針，結構較穩，能提升接縫強度，降低開線機率，特別是肩線、側縫與下擺等位置，若車線扎實，整件衣服也會更耐穿。
版型方面，布哥提醒，普通身形不一定要硬穿合身款，選擇微寬鬆版型反而更能修飾體型，穿起來也更自然。肩線位置則建議落在肩膀上，或是微落肩，能柔化肩部線條，也讓整體比例看起來更順。
素T六大常見布料差異
純棉：觸感柔和，吸濕性、透氣性較佳，不易靜電，也比較容易皺與變形。
精梳棉：質感光滑、吸濕性好，較耐穿耐洗，不易縮水，但製作工藝成本偏高，價格通常也會比純棉高。
絲光棉：更有光澤與垂墜感，手感絲滑、色澤鮮亮、不易起球，但工藝較繁複、成本也偏高。
竹節棉：相較純棉透氣、吸濕性更好，也更抗拉伸。
棉＋萊卡：具彈性、不容易起皺，手感佳，但較容易貼身。
棉＋尼龍：則手感柔軟、透氣性好，不過吸水性較差，也較容易變形。
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布哥指出，挑選T恤第一步就是看布料。市面上常見T恤材質很多，但若想兼顧舒適度、耐穿度與日常實穿性，建議可優先選擇「純棉」或「精梳棉」。純棉材質親膚、透氣，也是多數人熟悉的日常選擇；若更在意手感與耐用度，則可考慮精梳棉，精梳棉相對耐穿、不易起球，摸起來也更有質感，適合想買一件能穿久一點素T的消費者。
克重抓180到250克，太薄易軟塌沒精神
除了材質，T恤的「克重」也很重要，挑選素T時可選擇180到250克的範圍，若克重太低，衣服容易軟塌、貼身，穿起來也比較沒有精神，甚至可能出現透膚、洗後變形等問題。想要素T穿起來更挺、更有垂墜感，可以選擇克重較高的款式。身形偏瘦的人可挑選250克左右的T恤，較厚實的布料能增加支撐度，讓身形看起來不會過於單薄。
領口選「包邊、加厚羅紋、內襯膠條」
不少人網購T恤只看正面照片與價格，卻忽略領口和車線細節，領口是否有加固設計，會直接影響T恤洗久後會不會鬆垮，挑選時可留意是否有領口包邊、加厚羅紋或內襯膠條等設計，這些細節都有助於維持領口形狀。
車線二本針三本針更穩
車線部分，則建議選擇二本針或三本針，結構較穩，能提升接縫強度，降低開線機率，特別是肩線、側縫與下擺等位置，若車線扎實，整件衣服也會更耐穿。
版型方面，布哥提醒，普通身形不一定要硬穿合身款，選擇微寬鬆版型反而更能修飾體型，穿起來也更自然。肩線位置則建議落在肩膀上，或是微落肩，能柔化肩部線條，也讓整體比例看起來更順。
純棉：觸感柔和，吸濕性、透氣性較佳，不易靜電，也比較容易皺與變形。
精梳棉：質感光滑、吸濕性好，較耐穿耐洗，不易縮水，但製作工藝成本偏高，價格通常也會比純棉高。
絲光棉：更有光澤與垂墜感，手感絲滑、色澤鮮亮、不易起球，但工藝較繁複、成本也偏高。
竹節棉：相較純棉透氣、吸濕性更好，也更抗拉伸。
棉＋萊卡：具彈性、不容易起皺，手感佳，但較容易貼身。
棉＋尼龍：則手感柔軟、透氣性好，不過吸水性較差，也較容易變形。