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迎戰2026地方大選，藍白協商小組今（28）日共同召開記者會，正式宣布整合結果，由國民黨參選人李四川協調民調勝過民眾黨主席黃國昌，將對戰民進黨的蘇巧慧。粉專「政客爽」就李四川以及民進黨新北市長參選人蘇巧慧進行政績比對與分析，強調新北需要的是會做事的人，李四川當選，市民會最有感。「政客爽」今日在臉書指出，李四川更適合當新北市長，原因是新北需要的是會做事的人，不是會搶版面、會唱歌、會包裝人設的人；「政客爽」並強調，新北市是複雜的城市，有山、有海、有捷運、有老舊市區、有交通問題，也有一堆民生建設要處理，作為人口最多的城市，不是靠口號治理，也不是靠嘴巴講「我很年輕」、「我很會溝通」、「我很懂青年」就能解決，新北要的是那種真的知道水溝在哪裡、橋要怎麼蓋、捷運怎麼推、下水道怎麼做的人，而李四川的優勢就在這裡。「政客爽」續指，建設三環三線不是口號，是城市骨架；處理污水下水道不是漂亮標語，是居民生活品質；建設國民運動中心不是競選布條，是每個家庭真的會用到的地方；解決淹水不是記者會上的一句「全力協助」，而是颱風來的時候，市民家裡到底會不會變成游泳池，這些是要懂工程、懂行政、懂協調、懂預算，還要有能力把事情從紙上推到現場的人才做得出來，李四川擁有實戰經驗，從基層一步一腳印做到現在。「政客爽」分析，當別人說「我們要打造宜居城市」，李四川可能已經在想排水坡度、預算期程、工程發包跟完工日期，這種人當市長，市民最有感，因其不是來新北練習當政治明星，是來處理問題的；相較之下，蘇巧慧最大的問題不是「沒有話題」，而是話題太多，但很多都跟治理能力沒什麼關係，城市不會因為蘇巧慧會唱粉紅超跑就自動通車、下水道不會因為蘇巧慧會唱台語聖誕歌就自動接管、淹水地區不會因為蘇巧慧在水溝前跳舞就突然排水順暢。「政客爽」強調，李四川從基層公務員、台北縣工務局長、新北市副市長、行政院秘書長、高雄市副市長、台北市副市長一路做到現在，從處理基本的下水道工程，再到招商讓半導體企業輝達在台北設總部，有解決每個細節問題的實力，才能造就人民安居樂業的每一天。