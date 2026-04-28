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▲小北百貨副總經理張書賓出席32週年慶記者會。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲小北百貨5月1日至6月4日正式啟動32周年慶活動，活動期間單筆消費滿499元即贈刮刮卡一張。（圖／記者鍾怡婷攝）

小北百貨迎接32週年慶，今（28）日副總經理張書賓出席週年慶記者會，宣布小北百貨將首度在東部展店，。目前小北百貨在全台共計有194家實體門市，張書賓也提到，過去2年展店計畫延宕「是在調整腳步，今年已經踏穩了」預計2026年將達到全台200店里程碑。小北百貨今（32）週年慶記者會上，副總經理張書賓宣布，小北百貨目前全台共有194家實體門市，今年第3季預計在宜蘭羅東開出2間分店，花蓮吉安也將新增1間門市。他指出，小北百貨以民生必需品一站式購足為定位，涵蓋日常生活所需各類商品，今年將挑戰全台200店的重要里程碑。在展店加速布局方面，小北百貨規劃於新竹湖口興建物流倉儲中心，預計今年動工、年底前啟用，總樓地板面積達1萬7000坪，共五層樓，藉此強化後勤補給與配送效率，並支援未來拓點需求，目標朝全台250間門市邁進。至於門市規模，張書賓表示，小北百貨以貼近社區的中小型店型為主，多數門市約200坪左右，未來新展店也將維持約160至250坪的標準配置，並強調24小時全年無休的營運模式，讓消費者隨時都能找到所需商品。在數位化與組織優化方面，張書賓指出，小北百貨正導入ERP系統，預計將於今年7至8月間上線，並同步整合內部作業流程與組織架構，以提升整體營運效率。他也提到，後續將持續強化企業體質，並朝向上市（IPO）目標推進。小北百貨5月1日至6月4日正式啟動32周年慶活動，活動期間單筆消費滿499元即贈刮刮卡一張，滿998元就送2張，依此類推。刮刮卡獎項超大方，涵蓋 iPad、Marshall 耳機、掃地機器人、液晶電視、現金紅包等數十項實用好禮。只需填寫手機號碼並投入門市抽獎箱，即可參與驚喜加碼抽，挑戰 200 萬汽車購車金、金塊等夢幻大獎。小北百貨加碼推出五大熱門品類（文具、家電、3C、寵物、玩具）限時滿額 9折優惠，全館多樣商品同步下殺最低5折起，主打「抗漲超好買」，力挺全民消費。此外，更同步攜手多家金融機構，帶來驚喜禮包般的信用卡刷卡回饋，指定卡別可享刷卡折扣、現金回饋等獨家優惠。