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藝人范姜彥豐控告妻子粿粿（江瑋琳）與男星王子（邱勝翊）侵害配偶權並索賠100萬元精神撫慰金，士林地方法院於今（28）日下午4時宣判。法官最終判定范姜獲賠100萬元，至於雙方爭議不下的「判決書公開」問題，士林地院表示，遮隱當事人姓名後，會公開判決書。回顧整起事件，范姜彥豐指控粿粿自去年4月起便與王子關係過從甚密，兩人不僅在美國秘密約會、當街擁吻，粿粿甚至被指控拋下未成年子女不顧。本月14日法庭審理時，王子與粿粿雖未親自出面，但透過律師表達願意全額賠償100萬元以求止血，並對耗費社會資源致歉。被告律師當時更引用法律規定，請求法官「不要公開」判決書內容；然而此舉遭到范姜方斷然拒絕，甚至爆料握有兩人親密擁吻的關鍵照，且粿粿在私下對話中還以「殿下」尊稱王子，顯見情愫匪淺，因此堅持司法應還給受害者公道，儘管粿粿先前強調離婚主因是長期的生活摩擦與育兒分歧，並非單純第三者介入，甚至曾控訴范姜開出千萬元的鉅額離婚條件，但王子隨後也在聲明中坦承「過度關心」已跨越界線。士林地院今日針對此案，公告判決主文，認定此屬民事損害賠償範疇，判江瑋琳與邱勝翊應連帶給付范姜彥豐100萬元，訴訟費用亦由被告負擔。此外，針對被告聲請不公開判決書一事，法院參酌已內國法化之《公民與政治權利國際公約》及司法院114年最新函釋，認定侵害配偶權訴訟屬於「婚姻爭執」事件，因此在兼顧公開原則下，決定採取遮隱當事人姓名之方式進行公告，以保障個資隱私。