僧侶也會呼麻？斯里蘭卡海關25日在機場逮捕22名實習僧侶，他們涉嫌從泰國返國時，在行李中走私重達110公斤、總價值約340萬美元的大麻。
紐約郵報報導，斯里蘭卡海關發言人表示，這22名被逮的僧侶，主要由正在接受訓練的僧侶組成，他們每人將五公斤的毒品藏在行李箱的夾層中攜帶回國，行李箱其餘空間則填滿了文具用品和糖果。
這些虔誠的實習僧侶結束為期四天的泰國之旅後返回斯里蘭卡。調查人員表示，這些僧侶聲稱整趟行程是由一名匿名的贊助人支付費用，作為交換，對方希望他們幫忙運送「捐贈的物資」回斯里蘭卡，被攔下時才知道是裡面是大麻。第23名被認為是行程組織者的僧侶也在斯里蘭卡境內被捕。
海關官員表示，這是該機場單次緝獲強效大麻最大規模的案件。警方預計這批總重約110公斤的毒品，價值約340萬美元。
當地的佛教高級僧侶發表聯合聲明，稱策畫整起走私案的第23名僧侶，實際上是冒牌貨，利用宗教服飾掩蓋其犯罪活動。
但警方指出，許多涉嫌走私毒品的犯罪人士，都來自斯里蘭卡各地的佛教寺廟和教育機構。這22名僧侶在26日首次出庭後，被還押候審7天，以作進一步訊問。
雖然當局指出，這並非虔誠的僧侶第一次違背他們的教誨。2022年，泰國一座佛教寺廟的所有僧侶在甲基安非他命檢測呈陽性後，都被剝奪了僧侶資格並送往戒毒所。2017 年，緬甸一名佛教僧侶因車內和寺院內藏有400萬顆冰毒藥丸而被捕。
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這些虔誠的實習僧侶結束為期四天的泰國之旅後返回斯里蘭卡。調查人員表示，這些僧侶聲稱整趟行程是由一名匿名的贊助人支付費用，作為交換，對方希望他們幫忙運送「捐贈的物資」回斯里蘭卡，被攔下時才知道是裡面是大麻。第23名被認為是行程組織者的僧侶也在斯里蘭卡境內被捕。
海關官員表示，這是該機場單次緝獲強效大麻最大規模的案件。警方預計這批總重約110公斤的毒品，價值約340萬美元。
當地的佛教高級僧侶發表聯合聲明，稱策畫整起走私案的第23名僧侶，實際上是冒牌貨，利用宗教服飾掩蓋其犯罪活動。
但警方指出，許多涉嫌走私毒品的犯罪人士，都來自斯里蘭卡各地的佛教寺廟和教育機構。這22名僧侶在26日首次出庭後，被還押候審7天，以作進一步訊問。
雖然當局指出，這並非虔誠的僧侶第一次違背他們的教誨。2022年，泰國一座佛教寺廟的所有僧侶在甲基安非他命檢測呈陽性後，都被剝奪了僧侶資格並送往戒毒所。2017 年，緬甸一名佛教僧侶因車內和寺院內藏有400萬顆冰毒藥丸而被捕。