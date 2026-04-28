我是廣告 請繼續往下閱讀

曾於扁案行賄9千萬元的力麗集團郭姓總裁，捲入內線交易風暴，台北地檢署掌握，力麗旗下力麒建設2021年出售台北市松江路2筆土地，以及2024年取得宏易創新國際私募股，郭姓總裁都在利多消息公開前就透過親友買股，涉嫌違反《證券交易法》的內線交易罪，檢調今日搜索20個地點，並帶回郭姓總裁、公司員工共6名被告，另外以證人身分約談郭姓總裁的太太與兒子。前總統陳水扁2008年卸任後官司纏身，在南港展覽館案中，力麒建設前董事長郭姓男子（現為力麗集團總裁）曾行賄扁家9千萬元、並為扁家洗錢，分別遭判6月與免刑確定，如今他再度遭到司法機關偵辦。依據公開資訊觀測站2021年10月27日下午5點18分公布的訊息，當時力麒建設處分2筆力麗商業大樓土地及建物，分別獲利2億4200萬、4400萬，合計2億8600萬元，但檢調懷疑，郭姓總裁提前以親友的證券戶買進力麒股票，涉嫌內線交易。郭姓總裁另一件涉及的案件，與宏易創新國際股份有限公司有關。宏易早期以模具開發設計製造為主，後期轉型投入電子及汽車零組件，甚至拓展到餐飲業，曾擁有「就醬子烤吧」、「Mr.Cow 烤大爺」、「金滿姨炒泡麵」等燒烤店，鼎盛期在全台灣都有分店，不過已在去年（2025）結束餐飲部門。宏易創新國際在2024年私募普通股，並於9月20日16點11分的重大訊息中證實此事，可能應募人的名單共14人，包括力麒建設在內，但力麗集團郭姓總裁早已收到消息，同樣在禁止交易期間透過人頭方式交易宏易股票。北檢指揮調查局台北市調查處兵分20路搜索郭姓總裁等被告住家、力麒建設公司、宏易創新國際公司，並通知6名被告到案說明，持續調查釐清中。