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軍隊應該忠於國家，而不是被迫迎合執政黨的意識形態

民進黨立委王定宇昨日在立院外交及國防委員會質詢時表示，陸軍金六結營區營長在營內播放中國統戰電影《八佰》。對此，陸軍表示，經了解後認為是單一事件，播放電影的營長已被處分2次申誡。不過，此舉卻引發藍營猛烈抨擊，國民黨立委馬文君今（28）日抨擊，民進黨用意識形態綁架國軍。馬文君質疑，《八佰》被認定為統戰電影，標準是什麼？是否有明確審查機制與公開準則？還是國防部現在只會附和政府，就因為電影是「中國製作」，就認定是統戰。若如此，過去國軍接觸的一切中國文化產品，是否也應該一律禁止？馬文君表示，更令她無法接受的是，民進黨政府不是去強化國軍的歷史認同與榮譽感，而是動輒用「統戰」兩個字扣帽子，請問，這是在防範敵人，還是在清洗自己的歷史？如果連描寫國軍自己歷史、自己前輩打的仗的抗戰電影都不能看，那未來國軍還能相信什麼？還能認同什麼？馬文君指出，更嚴重的是，這種過度政治化的操作，正在侵蝕國軍的核心價值。。當所有文化、歷史都要經過民進黨政治審查，請問我們還剩下多少國家認同？馬文君呼籲民進黨政府，停止用意識形態綁架國軍，停止用政治鬥爭取代專業判斷。真正該做的，是讓國軍認識自己的歷史、建立自信，建立榮譽感，才能讓國軍能知道為何而戰、為誰而戰。