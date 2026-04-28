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▲由嶺東流設系學生展演校友企業服飾走秀，展現產學合作成果.（圖／嶺東科大提供）

▲嶺東科大就博會吸引近70家知名企業進駐，提供專職及工讀約2500職缺。（圖／嶺東科大提供）

台中嶺東科技大學28日舉辦「2026嶺東金鷹 就業即讚」就業徵才博覽會，吸引近70家企業參與徵才，釋出逾2,500個職缺，涵蓋科技、金融、餐飲、設計及行銷等多元領域，為準畢業生精準媒合職涯藍圖，達成畢業即就業目標。校方表示，本次徵才就業博覽會，除應屆畢業生外，也吸引在校生提前參與，透過投遞履歷與企業互動，了解產業趨勢與用人需求。現場並提供履歷健檢與求職諮詢服務，協助學生提升求職競爭力。參與企業包括宏全科技、台灣引興、程曦資訊、國際鼎王、星巴克、涵碧樓、家樂福、富邦人壽等知名品牌，提供多元職務選擇。部分企業指出，透過校園徵才可提前接觸潛在人才，縮短招募流程。嶺東科技大學校長陳仁龍表示，學校近年積極推動「產學共構」機制，不僅去年開設超過200門與企業共同設計的創新課程，更參與台中市政府「動漫遊戲美術實戰培訓專班」及中科跨域訓練平台。此外，透過勞動部與教育部的計畫支持，學生進入星巴克、家樂福、橋椿金屬等知名企業實習後，表現深獲肯定。數據顯示，多數實習生在畢業前即獲得企業留任邀請，部分校友更已晉升為中階幹部，充分展現「在學即實習、畢業即就業」的育才成果。副校長兼產學合作處處長魏清圳指出，除了專業證照的輔導，學校更注重課程與產業的深度接軌。嶺東科大持續深耕產學連結，確保學生畢業時不僅擁有一紙文憑，更具備立即投入職場的「即戰力」，實踐能力、就業與未來發展三贏的教育承諾。