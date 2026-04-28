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▲珍妮巴斯（Jeanie Buss）公開表示希望詹姆斯以湖人球員身分退休，但發言時機與球團決策方向引發外界討論。（圖／美聯社／達志影像）

▲華特（Mark Walter）主導湖人經營策略，強調商業與現實考量，與詹皇未來定位形成對比，牽動今夏去留關鍵。（圖／美聯社／達志影像）

一周前湖人小股東也是籃球事務執行總裁Jeanie Buss說，「如果LeBron James想要在湖人打到退休，他有主動權。」「我一直希望LeBron James以湖人球員身分退休，穿著紫金球衣榮耀結束NBA生涯，就像Kobe Bryant一樣。」Jeanie Buss強調，去留都讓LeBron James自己決定，湖人不會干涉也不會給任何壓力。LeBron James與湖人最後這一年合約6月30日到期，7月1日起41歲老頭將成為自由球員，他可以自己決定拿多少薪資加入任何一支球隊。這個時機這個節骨眼，Jeannie Buss在媒體訪談講出這些話，都是檯面話，這些話應該要在2025年6月底前說，不是「冷落」41歲老頭LeBron James近一年後說。去年6月底老頭決定執行他與湖人最後一年合約，覆水難收，湖人根本不跟老頭談未來談合約聊細節，湖人新老闆態度非常明確：最後一年合約，去留老頭自己決定。41歲老頭LeBron James是NBA永恆資產，老頭生涯成就+影響力+無與倫比持續力都超越籃球之神Michael Jordan，史上之最。Jeanie Buss說這些心裡話的時機都不切實際，卻符合現實人生殘酷現實。或許Jeanie Buss真的很愛LeBron James。她來自湖人，深諳湖人傳統和文化，更懂得珍惜世紀級資產和史上最偉大傳奇，她更了解LeBron James是跨越三個世代NBA門面和看板人物。但現在湖人真正當家的並不是她。湖人新老闆Mark Walter經營球團保持商業+利益+現實掛帥，從來沒有把老頭當做是NBA門面，更是籃球史上最偉大資產。2025年夏天Mark Walter拒絕跟老頭談續約或未來生涯計畫，已證明以Mark Walter為首的集團早已不把老頭當做NBA看板人物和門面，更不是湖人未來需要珍惜或尊重的資產。Mark Walter決策沒錯，一切在商言商，只是少了對歷史最偉大的尊重，更是對湖人、NBA世紀級傳奇資產最大鄙視。41歲老頭狀況隨時可能下滑，除了不能給長約，不能給頂薪，更不能做為未來建隊核心和球隊主要配角，職業運動一切很現實真實，老頭不能說什麼，也沒有人能說什麼。但湖人更多故事和NBA更多精采傳奇，都在這個41歲老頭身上一幕幕上演。老頭湖人生涯最後一季，對火箭七戰四勝系列賽展現非凡帶隊能力，湖人在Luka Doncic和Austin Reaves兩大核心後衛傷停情況下打出絕佳韌性，湖人取得3：1領先優勢。只要再贏一場，湖人就能打進季後賽第二輪。全世界都沒人想到老頭竟然還是那個帶隊之王，他不僅能靠超級球商打出最佳狀況，帶領團隊，成就隊友，更懂得發揮自己最擅長球技和打法，為湖人和贏球做出最大貢獻，自我切換調整。NBA歷史上從來沒有一個球員可以做到像LeBron James這樣，收放自如，全能全才，展現領袖風範和領導能力。即使老頭已經41歲，這可能是他生涯最後幾年。湖人並沒有把老頭當做是湖人資產，湖人老闆更沒有把老頭視為NBA門面和看板，這是NBA產業和湖人文化式微。今年夏天老頭會離開湖人，去留自己決定，繼續書寫另一段傳奇史詩。