英業達（2356）為擴大AI布局，公司今（28）日董事會決議，將投入逾新台幣32億元，在桃園大溪取得新廠房並建置相關設備與工程，作為未來AI伺服器的重要生產基地。

我是廣告 請繼續往下閱讀
英業達表示，此次將以8.68億元購入位於桃園大溪的土地及廠房，土地面積約3,837.07平方公尺、建物面積約1萬345.48平方公尺；另規劃投入24.07億元，用於生產設備採購與廠務工程建置，整體投資金額達32.75億元。

公司指出，新廠位置鄰近既有大溪廠區，未來將整合資源、擴大產能，強化AI伺服器生產布局。總經理蔡枝安先前也提到，將持續建構液冷基礎設施與測試能量，以因應AI伺服器散熱需求升溫的產業趨勢。

在營運表現方面，英業達3月合併營收達875.63億元，月增71.9%、年增47.1%，創下單月歷史新高；累計第一季合併營收為2,003.11億元，季增17%、年增27.6%，同步刷新單季紀錄。

相關新聞

權王腿軟！台積電跌50元收2215元　殺尾盤！台股終場跌94點

台股站上40000點後軟腳！午盤上漲148點　台積電熄火跌25元

寶齡富錦新藥取得中國藥證！股價亮燈漲停　近3000張排隊等買

荷姆茲海峽有望重啟？美股週一漲跌互見　台股開盤下跌84點

陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...