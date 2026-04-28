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英業達（2356）為擴大AI布局，公司今（28）日董事會決議，將投入逾新台幣32億元，在桃園大溪取得新廠房並建置相關設備與工程，作為未來AI伺服器的重要生產基地。英業達表示，此次將以8.68億元購入位於桃園大溪的土地及廠房，土地面積約3,837.07平方公尺、建物面積約1萬345.48平方公尺；另規劃投入24.07億元，用於生產設備採購與廠務工程建置，整體投資金額達32.75億元。公司指出，新廠位置鄰近既有大溪廠區，未來將整合資源、擴大產能，強化AI伺服器生產布局。總經理蔡枝安先前也提到，將持續建構液冷基礎設施與測試能量，以因應AI伺服器散熱需求升溫的產業趨勢。在營運表現方面，英業達3月合併營收達875.63億元，月增71.9%、年增47.1%，創下單月歷史新高；累計第一季合併營收為2,003.11億元，季增17%、年增27.6%，同步刷新單季紀錄。