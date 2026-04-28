中國當局此前以國家安全為由，否決臉書母公司Meta Platform對人工智慧新創公司Manus的收購案。傳出Meta正準備撤銷這交易。
中國外商投資安全審查工作機制辦公室（國家發展改革委）27日宣布，依法依規對外資收購Manus專案作出禁止投資決定，要求當事人撤銷該收購交易。
華爾街日報導，總部設於新加坡、具中國背景的Manus，早期投資人包括矽谷知名風險投資公司Benchmark。北京正在加強審查美國資金對中國新創企業的投資，特別是在尖端科技領域。中國已下令要求Meta撤回對Manus逾20億美元的收購案，中國當局給兩家公司數週的初步期限，應完全還原Manus被併購之前的中國資產，也須刪除從Meta移轉過來的任何數據或技術。若無法全面還原，中國監管機構也考慮對Manus及Meta處以罰款。
知情人士稱，Meta正準備撤銷對Manus的收購案，一旦Meta撤回交易，Manus在亞洲方面的早期投資人包括騰訊（Tencent）、HSG、真格基金（ZhenFund）都打算配合後續作業。
CNBC報導，分析人士認為，中國阻止Meta收購Manus是對科技創業者的嚴厲警告。此舉旨在向創辦人發出訊號，防止戰略性敏感技術轉移海外。
BDA China 諮詢公司主席克拉克（Duncan Clark）表示，在Manus被收購失敗後，創辦人們會明白，「如果你在中國起步，你就得留在中國」，這是最極端的一種結果。
Manus雖然具有中國背景，但在Meta同意收購前，就已將總部搬到新加坡，這種「新加坡洗白」的做法旨在透過重組避開地緣政治審查，iMpact 諮詢公司執行長佩雷拉（Chris Pereira）指出，僅靠在新加坡註冊公司，並不能消除中國監管觸角的風險。
中國官媒《環球時報》在社論中直言，「Manus 的早期研發在中國進行，其核心數據也源自中國。關鍵不在於公司在哪註冊，而在於其與中國的技術、人才及數據聯繫，以及交易是否損害中國的產業安全與發展利益。」
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華爾街日報導，總部設於新加坡、具中國背景的Manus，早期投資人包括矽谷知名風險投資公司Benchmark。北京正在加強審查美國資金對中國新創企業的投資，特別是在尖端科技領域。中國已下令要求Meta撤回對Manus逾20億美元的收購案，中國當局給兩家公司數週的初步期限，應完全還原Manus被併購之前的中國資產，也須刪除從Meta移轉過來的任何數據或技術。若無法全面還原，中國監管機構也考慮對Manus及Meta處以罰款。
知情人士稱，Meta正準備撤銷對Manus的收購案，一旦Meta撤回交易，Manus在亞洲方面的早期投資人包括騰訊（Tencent）、HSG、真格基金（ZhenFund）都打算配合後續作業。
CNBC報導，分析人士認為，中國阻止Meta收購Manus是對科技創業者的嚴厲警告。此舉旨在向創辦人發出訊號，防止戰略性敏感技術轉移海外。
BDA China 諮詢公司主席克拉克（Duncan Clark）表示，在Manus被收購失敗後，創辦人們會明白，「如果你在中國起步，你就得留在中國」，這是最極端的一種結果。
Manus雖然具有中國背景，但在Meta同意收購前，就已將總部搬到新加坡，這種「新加坡洗白」的做法旨在透過重組避開地緣政治審查，iMpact 諮詢公司執行長佩雷拉（Chris Pereira）指出，僅靠在新加坡註冊公司，並不能消除中國監管觸角的風險。
中國官媒《環球時報》在社論中直言，「Manus 的早期研發在中國進行，其核心數據也源自中國。關鍵不在於公司在哪註冊，而在於其與中國的技術、人才及數據聯繫，以及交易是否損害中國的產業安全與發展利益。」