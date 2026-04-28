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日本熊害再起！天氣漸漸暖，許多熊隻已結束冬眠準備展開覓食，並開始來到人類生活的居住區域，北海道獵人近期捕獲一頭棕熊，體長達2.15公尺，但令他訝異的是，體重居然達到330公斤，這在剛結束冬眠的棕熊來說是非常少見的體重。而在秋田縣，熊目擊事件相較去年同期竟成長了四倍，一家養老院甚至遭黑熊闖入。根據朝日電視台報導，北海道苫前町與當地獵友會於25日設置箱型陷阱，成功捕捉到了一頭大型棕熊，但這頭棕熊震驚了當地獵人，由當地獵友會的男子拍攝的畫面可看到，熊發出低吼聲，獵友會表示，捕獲的棕熊體長為2公尺15公分。體重甚至達到330公斤。在春季來說，這體重相當罕見，就連長年與野生棕熊對峙的資深獵人，也對其體型感到震驚，「在春天見過的棕熊中，這是最大的一隻」。由於冬眠期間不進食，本來在冬眠結束後的春季應該會變瘦，為什麼如此巨大的個體會出現在居民區呢？熟悉棕熊生態的北海道大學研究所獸醫學研究院下鶴倫人教授指出，「冬眠剛結束就超過300公斤，算是相當大的體型。如果是在冬眠前，應該會更大。屬於相當大型的熊。」他提到，雖然有個體差異，但冬眠後照理說熊隻體重會減少20～40％，推測冬眠前體重最重很可能達到450公斤左右。由於該地去在去年夏天曾發生飼料用的玉米遭棕熊啃食大量破壞的事件，是否與去年冬眠前造成農作物損害的個體相同尚不清楚，但如果是同一隻，並且在冬眠前吃了足夠的玉米，長到約450公斤的話，那麼現在這樣的體型體重是完全有可能的。在北海道，陸續有民眾目擊冬眠後甦醒的熊，出現在當地國道旁的草叢中，看起來不斷在挖掘和吃東西。另一方面，日本多地已陸續出現熊襲擊的案例，在福島縣福島市26日，一名50多歲男子與妻子採山菜時，遭一頭體長約1公尺的熊襲擊。而在已經發布「亞洲黑熊出沒警報」的秋田縣，本月熊的目擊情報急劇增加，目前已超過300件，是去年同期的4倍。報導提到，秋田市25日一處老人安養機構出現熊。可以看到牠正在大口吃著庭院中長出的草。時間是上午8點半左右。發現熊的職員透過拍攝了影像並敘述，「牠在這附近吃草，近距離看到那隻熊毛色光亮，我覺得是一隻年輕且體型大的熊。應該超過1公尺。為了確保住民安全，我們全部上鎖並拉上窗簾。垃圾也為了不散發氣味，全部移到室內」；之後，熊沿著長滿草木的斜坡往上離去。在冬眠剛結束的時期就已經出現大量出沒的情況，熟悉熊生態的岩手大學山內貴義副教授表示，「去年以前，大多是體型較小的幼熊。牠們與母熊失散，因為缺乏食物，主要是進入城鎮尋找食物的行為。今年數量非常多，而且不是幼熊的個體。相當多是成熊。我認為牠們已經認為人類不會對牠做什麼，漸漸熟悉人類環境的熊群正在增加。」