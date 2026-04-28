載板龍頭欣興（3037）今（28）日公布財報簡易數字，今年第1季單季歸屬母公司淨利賺逾新台幣50億元，單季每股稅後純益達3.28元。

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受惠於AI浪潮，帶動ABF載板需求，欣興公告第1季營收約新台幣374.46億元，季增7.9%、年增24.5%；單季歸屬母公司淨利約50.42億元，單季每股稅後純益3.28元，年增率高達446%。

另外欣興公告，公司國內第一次無擔保轉換公司債115年第1季轉換普通股之增資基準日發行總金額：新台幣1億3715萬2590元，發行股數：普通股1371萬5259股，公司國內第一次無擔保轉換公司債換發新股之增資基準日為115年05月02日。

另外公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制，欣興公告王金勝副技術長擔任聯致科技股份有限公司（3585）董事。此外公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜，欣興說明因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。減資金額：新台幣373萬5000元，消除股份：37萬3500股，減資比率：0.02%。

此外，ABF載板因AI伺服器需求暢旺，多家外資陸續上修台灣載板三雄目標價，亞系外資出具最新報告更首度將欣興（3037）、南電（8046）目標價上修至千元俱樂部，創目前外資最高目標價。

亞系外資指出，下半年ABF載板進入供不應求的熱況，今年缺口約8%，明、後年缺口恐擴大至27%、35%，上修台灣載板三雄目標價，南電從480元上修至1050元、欣興從605元上修至1060元、景碩從300元上修至643元。

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陳郁柔編輯記者

畢業於世新大學傳播管理學系，擁有五年財經新聞編輯經驗，長期關注金融市場、產業動態與總體經濟議題。
自畢業後即進入新聞媒體產業，負責即時新聞撰寫、深度報導企劃及專題內容編輯，具備豐富的財經內容產製經驗...