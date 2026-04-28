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▲粿粿（左）與王子不倫范姜彥豐（右），今法院判賠100萬元。（圖／翻攝自范姜彥豐IG@zack_fanchiang)

▲范姜彥豐（如圖）勝訴。（圖／資料照）

藝人粿粿（江瑋琳）與王子（邱勝翊）不倫案今（28）日宣判，女方老公范姜彥豐獲賠100萬，同時判決書將依法公開，但涉及個人隱私部分將予以隱匿處理，對此，名律師林智群稍早發文分析，粿粿與王子火速認諾一切，背後深藏用意，為得是不讓不倫鹹濕對話被寫在判決書裡，而判決書完整內容預計要到5月初或5月5日才會公開於「司法院法學資料檢索系統。」林智群今稍早於社群臉書發文，分析指出王子、粿粿認諾范姜彥豐指控的原因，背後深藏用意，「因為投降輸一半，賠100萬元事小，重點是『不希望太多不堪對話或證據出現在判決書裡面』，之前大家都有看過一些配偶權判決的鹹濕對話，比情色小說還精彩，然後當事人（不管是戴綠帽的，還是情夫小三），都落得社會性死亡的下場。」林智群表示，王子跟粿粿之所以認諾，要的就是這個，而根據法定民事遮隱作業程序，法官裁定要「隱匿個資」這需要法院書記官人工處理與系統校對，通常需要3到7個工作天。粿粿、王子及范姜彥豐判決書完整內容預計要到5月初或5月5日才會正式出現在「司法院法學資料檢索系統。」