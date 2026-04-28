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公視前董事徐瑞希2024年「臉書退黨」遭民眾黨註銷黨籍，她為此提告「確認黨員資格存在」並於上週四（4月23日）獲判勝訴，判決書今日公布，台北地院列舉了4大理由，法官強調，民眾黨章程明定「黨員得以書面通知退黨」，如果在社群平台發文就產生退黨的效力，容易造成紛爭，因此徐瑞希發臉書文退黨並非真正退黨。徐瑞希除了當過公視董事，也是台灣外籍工作者發展協會理事長，曾在2024年民眾黨不分區立委名單上排在第17順位，但同年8月她以臉書控訴黃珊珊剝削移工權益並聲明退黨，因此民眾黨在12月20日註銷黨籍。徐瑞希提告主張，她並未正式向民眾黨申請退黨，發文臉書為她個人帳號，文章沒有標記民眾黨或轉發給民眾黨，她也沒有通知媒體報導，民眾黨並未遵守黨章或法定程序就註銷她黨籍。依據北院判決，退黨行為直接涉及黨員權利義務的消滅，像是免除繳黨費的義務、喪失黨職選舉權、被選舉權，攸關政黨內部秩序與法律關係的安定，如果容許僅以言詞或社群平台上單方面貼文就產生退黨效力，恐將導致退黨意思表示的發出、生效與否，陷於認定及舉證的困難，因此民眾黨章程才會明定須以書面為之，藉由客觀、可保存的文字憑據，確認退黨意思表示的內容與生效時點，以杜絕紛爭。法官指出，徐瑞希黨籍遭註銷後，民眾黨仍寄黨代表選舉公報給她，通知黨職人員選舉辦法修訂、第3屆黨代表選舉公報、第4屆中央委員及中評委選舉報名資訊，由此可知徐瑞希退黨尚未生效，仍是民眾黨的黨員。對於民眾黨答辯主張，朱蕙蓉等7名黨員都在社群平台退黨，這是民眾黨行之有年的慣例，不過北院認為，不能因為這7名黨員不爭執，就把這些反覆發生又欠缺補正程序的退黨案例轉為有效，也不能合理化本案的程序。至於徐瑞希臉書退黨上了新聞後，又提告否認退黨，遭民眾黨認定違反誠信原則，法官以為，徐瑞希的退黨言行雖然前後不一，但這終究是她個人政治誠信和社會觀感的問題，不影響她退黨表意效力的法律評價。