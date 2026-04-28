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▲全家五一勞動節優惠，咖啡寄杯510元、霜淇淋買2送2。（圖／全家提供、記者整理）

ction金萱二十七及味丹竹炭水，皆享同品項買一送一； 曠世奇派草莓大雪糕及Niseko牛奶巧酥雪糕則享加10元多一 件。



▲五一勞動節於全家購買指定商品單筆消費滿688元，即贈送「全家直立式發光招牌吊飾」。（圖／全家提供） 🟡7-ELEVEN

📍APP｜4月28日至5月7日

◾特大杯濃萃美式買51送51，5折（原價65元、特價33元）

◾特大杯厚乳拿鐵51杯2400元，5.6折（原價85元、特價48元）

◾特大杯濃萃拿鐵51杯2200元，5.9折（原價75元、特價44元）

◾中杯精品拿鐵／中杯精品馥列白51杯2800元，5.5折（原價100元、特價55元）

◾黑糖粉粿蕎麥／黃金蕎麥奶茶，5.6折（原價75元、特價42元）

◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶，6.2折（原價45元、特價28元）



▲7-11五一勞動節優惠，寄杯咖啡買51送51。（圖／7-11提供） 📍APP｜5月1日至5月3日

◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）

◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）

◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）

◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）





迎接五一勞動節連假，全家與7-11同步推出咖啡優惠搶市。全家主打特濃美式、拿鐵任兩杯85元，，也可存在APP分次兌換；7-11則推出大量寄杯方案，濃萃美式「買51送51」、濃萃拿鐵51杯2200元，，消費者可依需求選擇。◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）◾特大杯柳丁橙柚綠10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）◾大杯特濃美式14杯510元，6.6折（原價55元、特價36元）◾大杯特濃拿鐵12杯510元，6.5折（原價65元、特價43元）◾四季檸檬酷繽球13杯510元，7.1折（原價55元、特價39元）◾Le't Tea 65元系列12杯510元，6.5折（原價65元、特價43元）◾茶葉蛋50入510元，7.9折（原價13元、特價10元）◾夯番薯15入510元（單價約34元）◾冰塊杯62杯510元，5.5折（原價15元、特價8元）◾酷繽沙12杯510元，6.5折（原價65元、特價43元）◾霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）全家門市5月1日起至5月5日推出連假優惠，包括滿額送「全家直立式發光招牌吊飾」，將經典店舖LOGO及懷舊的星星太陽招牌造型縮小化身療癒小燈箱，兩款隨機贈送，單筆不累贈，數量有限送完為止。同時，門市、APP還有多款商品都買一送一，包含星太郎香菜超寬條餅、FamiColle