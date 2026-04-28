迎接五一勞動節連假，全家與7-11同步推出咖啡優惠搶市。全家主打特濃美式、拿鐵任兩杯85元，APP寄杯推出510元方案，美式、拿鐵最低下殺約6.5折，平均單杯只要36元，最吸引人的還有霜淇淋買2送2，也可存在APP分次兌換；7-11則推出大量寄杯方案，濃萃美式「買51送51」、濃萃拿鐵51杯2200元，折扣數比全家更低，不過缺點是一次要購買比較多杯，兩大超商龍頭連假優惠各有優缺點，消費者可依需求選擇。
🟡全家五一勞動節優惠！霜淇淋買2送2
📍門市｜5月1日起至5月5日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾特大杯柳丁橙柚綠10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）
📍APP｜4月30日至5月3日
◾大杯特濃美式14杯510元，6.6折（原價55元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵12杯510元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾四季檸檬酷繽球13杯510元，7.1折（原價55元、特價39元）
◾Le't Tea 65元系列12杯510元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾茶葉蛋50入510元，7.9折（原價13元、特價10元）
◾夯番薯15入510元（單價約34元）
◾冰塊杯62杯510元，5.5折（原價15元、特價8元）
◾酷繽沙12杯510元，6.5折（原價65元、特價43元）
📍APP｜5月1日至5月3日
◾霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）
🟡全家五一勞動節送禮物！滿額送發光小招牌
全家門市5月1日起至5月5日推出連假優惠，包括滿額送「全家直立式發光招牌吊飾」，將經典店舖LOGO及懷舊的星星太陽招牌造型縮小化身療癒小燈箱，兩款隨機贈送，單筆不累贈，數量有限送完為止。
同時，門市、APP還有多款商品都買一送一，包含星太郎香菜超寬條餅、FamiColle
ction金萱二十七及味丹竹炭水，皆享同品項買一送一； 曠世奇派草莓大雪糕及Niseko牛奶巧酥雪糕則享加10元多一 件。
🟡7-ELEVEN
📍APP｜4月28日至5月7日
◾特大杯濃萃美式買51送51，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯厚乳拿鐵51杯2400元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾特大杯濃萃拿鐵51杯2200元，5.9折（原價75元、特價44元）
◾中杯精品拿鐵／中杯精品馥列白51杯2800元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾黑糖粉粿蕎麥／黃金蕎麥奶茶，5.6折（原價75元、特價42元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶，6.2折（原價45元、特價28元）
📍APP｜5月1日至5月3日
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍門市｜5月1日起至5月5日
◾大杯特濃美式2杯85元，7.8折（原價55元、特價43元）
◾大杯特濃拿鐵2杯85元，6.6折（原價65元、特價43元）
◾特大杯柳丁橙柚綠10元多一杯，5.8折（原價65元、特價38元）
◾霜淇淋2支55元，5.6折（原價49元、特價28元）
📍APP｜4月30日至5月3日
◾大杯特濃美式14杯510元，6.6折（原價55元、特價36元）
◾大杯特濃拿鐵12杯510元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾四季檸檬酷繽球13杯510元，7.1折（原價55元、特價39元）
◾Le't Tea 65元系列12杯510元，6.5折（原價65元、特價43元）
◾茶葉蛋50入510元，7.9折（原價13元、特價10元）
◾夯番薯15入510元（單價約34元）
◾冰塊杯62杯510元，5.5折（原價15元、特價8元）
◾酷繽沙12杯510元，6.5折（原價65元、特價43元）
📍APP｜5月1日至5月3日
◾霜淇淋買2送2，5折（原價49元、特價25元）
全家門市5月1日起至5月5日推出連假優惠，包括滿額送「全家直立式發光招牌吊飾」，將經典店舖LOGO及懷舊的星星太陽招牌造型縮小化身療癒小燈箱，兩款隨機贈送，單筆不累贈，數量有限送完為止。
同時，門市、APP還有多款商品都買一送一，包含星太郎香菜超寬條餅、FamiColle
📍APP｜4月28日至5月7日
◾特大杯濃萃美式買51送51，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯厚乳拿鐵51杯2400元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾特大杯濃萃拿鐵51杯2200元，5.9折（原價75元、特價44元）
◾中杯精品拿鐵／中杯精品馥列白51杯2800元，5.5折（原價100元、特價55元）
◾黑糖粉粿蕎麥／黃金蕎麥奶茶，5.6折（原價75元、特價42元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶，6.2折（原價45元、特價28元）
◾大杯精品美式買7送7 ，5折（原價100元、特價50元）
◾大杯精品拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價50元）
◾大杯精品馥芮白買7送7 ，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯冰精品燕麥拿鐵買7送7 ，5折（原價110元、特價55元）