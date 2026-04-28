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▲農業部表示，美國花生進口數量非常少，且都是加工過的去殼花生。（示意圖／記者張乃文攝）

根據台美對等貿易協定（ART），若美國花生實施「零關稅」，外界擔憂可能會衝擊國產花生。農業部次長胡忠一說，美國花生進口數量非常少，佔總體進口量不到1%，且都是加工過的去殼花生。農業部指出，單從價格相比，且在無產業政策的引導下，預估會有2成至3成的花生農受到影響，然農業部現已規劃濕莢交易制度、設立自動化聯合乾燥中心及引導集團契作等完整產業支持措施，不會讓國內花生農受到影響。農業部提到，美國花生進口的數量非常少，佔總體進口量不到1%，而且都是加工過的去殼花生，若美國花生進口，首要的競爭對手是印度、阿根廷、巴西，而不是台灣的花生。國產花生品種優良、風味佳、新鮮度好，國產的市佔率高達75%，可說是國人的第一選擇。農業部表示，後續將協助產業形塑優質花生品牌，提昇國產花生的風味與品質，以價值戰勝價格。農業部認為，價格不是農產銷售的唯一指標，而關於目前擬定的「花生產業輔導措施」，由於花生採收後需先經乾燥，後續才能進加工處理，現行花生產業多由農民自行負擔採收後的乾燥作業。農業部提到，農糧署與業者討論共商後，將推動「濕莢交易」的方式，由政府投入資源協助建構現代化乾燥場域，並補助收購業者「冷藏設施及乾燥設備」；農民採收後可直接交易，不需要再額外付錢雇工處理花生，能有效降低農民的生產成本，相較於傳統雇工日曬，可實質降低約7至8元的人工與處理負擔。農業部表示，由政府補助業者導入機器烘乾，能確保乾燥量能穩定，農民不用再擔心找不到工人或曬場，進而能安心擴大栽培規模，透過集團化生產進一步降低單位面積的基礎生產成本，提升整體產業競爭力。另外，農業部預計將補助前端冷鏈設備，確保花生採後處理及儲存過程保鮮，以防範黃麴毒素產生。